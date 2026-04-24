Für die Play-offs ist der Zweibrücker Spielführer skeptisch, mit dem erreichten dritten Platz in der Saison der Squash-Verbandsliga bisher aber ganz zufrieden.

Zum Saisonfinale der Squash-Verbandsliga Rheinland-Pfalz/Saar werden heute ab 14 Uhr in Saarbrücken-Güdingen die Play-off-Spiele ausgetragen. Dabei trifft das Zweibrücker Team, das die Runde auf Platz drei beendete, auf den SC Saarlouis 2 (Erster) und den SC Heidenkopf 2 (Zweiter). Unser Rheinpfalz-Mitarbeiter Roland Schreiber hat sich im Vorfeld mit SC-Spielführer Chris Ulrich über die Play-offs unterhalten.

Herr Ulrich, mit welchem Ziel gehen Sie in die Platzierungsspiele?

Meine Traumplatzierung wäre eigentlich der zweite Platz. Doch leider können wir nicht in Bestbesetzung antreten, ich selbst fehle der Mannschaft aus privaten Gründen. So wird es schwer, einen Sieg einzufahren. Vielleicht können wir mit etwas Spielglück in einer der beiden Begegnungen ein Remis erreichen.

Welche Spieler werden dann im Saisonfinale antreten?

An Position eins wird am Samstag in Güdingen Andre Müller spielen. Auf den Positionen zwei, drei und vier werden wir dann unsere Jugendspieler einsetzen. Mein Sohn Collin Ulrich spielt an Position zwei, Sebastian Pulich an drei, und mein zweiter Sohn Julien geht an Position vier in den Court.

Wie bewerten Sie die abgelaufene Verbandsliga-Runde Ihrer jungen Mannschaft?

Wenn man bedenkt, dass wir fast die komplette Runde sehr oft die Jugendspieler einsetzen mussten, war das Erreichen des dritten Platzes in der Endplatzierung ein großer Erfolg. Man hat gesehen, dass die Jugendliche in vielen Spielen gegen ältere Spieler schon gut mithalten können. Mein älterer Sohn Collin hat in der Runde sogar drei Siege eingefahren. Das lässt für die Zukunft hoffen.

Zur Person