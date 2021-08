Der Musiker ist an Corona erkrankt und befindet sich in Quarantäne.

Eine offizielle Absage des Strandkorb-Konzerts von Chris de Burgh am Freitag, 27. August, auf dem Flugplatz hat zwar selbst Veranstalter Tom Schwarz noch nicht, aber alles deutet darauf hin, dass der irische Musiker nicht auftreten wird. So ist seit Samstag auf seiner Facebook-Seite zu lesen, dass „aufgrund einer Covid-Infektion leider die Shows von Chris nächste Woche verlegt werden müssen“. Und von seiner Konzertagentur heißt es: „Die Chris de Burgh-Konzerte, welche zwischen dem 23. August und 31. August geplant waren, müssen leider verschoben werden. Der Künstler hat sich in seinem privaten Umfeld mit Corona angesteckt und befindet sich derzeit in Quarantäne.“ Das Konzert am Dienstag in Fulda ist vom örtlichen Veranstalter bereits am gestrigen Sonntag abgesagt worden. Der Online-Kartenkauf für das Zweibrücker Konzert war dagegen zumindest gestern noch möglich.