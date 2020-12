Coronabedingt fiel die „Zweite Zweibrücker Chorweihnacht“ in der Alexanderskirche aus. Bei dem Konzert mit den Chören Cantabile, Cantamus, dem Himmelsberg-Chörchen und der Band „TheMaLulex“ im vergangenen Jahr wurde kein Eintrittspreis verlangt, sondern um eine Spende für die Zweibrücker Spiel- und Lernstuben gebeten. Um den Einrichtungen auch in diesem Jahr finanziell zu helfen, sammelte der Cantamus-Chor unter seinen Sängern. Dadurch kam eine Spende in Höhe von 540 Euro zusammen. Das teilte Klaus Fuhrmann mit.

