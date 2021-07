Obwohl das Leitungsnetz in der Gemeinde Mandelbachtal im Saarpfalz-Kreis zurzeit erneuert wird, muss seit Freitag, 9. Juli, das Trinkwasser in dem Ort Ormesheim wieder mit Chlor versetzt werden. Nicht zum ersten Mal ist das Wasser mit Bakterien verunreinigt. In Ormesheim ist die Verwaltung der Gemeinde Mandelbachtal ansässig, zu der auch noch Dörfer wie Bebelsheim, Ommersheim und Bliesmengen-Bolchen gehören. Wie die Technischen Werke der Gemeinde jetzt mitteilen, hat das Gesundheitsamt des Saarpfalz-Kreises den Einsatz von Chlor in den Ormesheimer Leitungen angeordnet. Damit soll das Trinkwasser desinfiziert werden. Die Ursache der Verschmutzung sei noch unbekannt. Gesundheitliche Bedenken bestünden nicht.