Bei einem Chemieunfall in einem Logistikzentrum in St. Ingbert ist am Dienstag, 23. November, organisches Peroxid aus einem Kanister ausgelaufen. Wie die Feuerwehr mitteilt, wurden fünf Mitarbeiter des Logistikunternehmens DHL durch austretende Dämpfe leicht verletzt. Die örtliche Wehr rief den Gefahrstoffzug Süd des Saarpfalz-Kreis als Unterstützung hinzu. Feuerwehrleute in Schutzanzügen riegelten den Unfallort ab. Einsatzkräfte schafften den Kanister in eine abgedeckte Sicherheitswanne und brachten dies alles ins Freie. Mit Messgeräten wurde die Umgebungsluft untersucht. Explosionsgefahr oder eine Gefährdung für Mensch und Umwelt habe nicht bestanden. Die Verletzten wurden in umliegende Krankenhäuser gebracht.