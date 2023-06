Der beliebte deutsche Schauspieler und Filmregisseur Charly Hübner (50) ist im Sommersemester neuer Gastprofessor an der Hochschule der Bildenden Künste. Vom 11. bis 18. Juni ist er da. Auch im Kino und beim St. Ingberter Filmfestival.

Es ist ein Coup: Charly Hübner (52) ist Gastprofessor an der Saarbrücker Kunsthochschule im Bereich Bewegtbild/Film. Allerdings: nur für ein paar tage. Für ein Blockseminar vom 11. bis 16. Juni. Anders geht es bei einem so vielbeschäftigten Schauspieler und Regisseur auch nicht. Umso glücklicher können sich die zwölf fortgeschrittenen Filmstudierenden der HBK Saar freuen, dass sie ihn haben. Hübner will bei seinen Workshop mit ihnen in Zweiergruppen arbeiten - und sich von ihnen inszenieren lassen! Oder wie die Hochschule es formuliert: „In Fallbeispielen soll das Spannungsverhältnis von Geschichte, Bild und Schauspiel untersucht werden.“

Mindestens ebenso wichtig ist, dass jeden Abend ein Charly-Hübner-Film im Saarbrücker Kino Achteinhalb gezeigt wird. Da kann jeder kommen, nach dem Film steht Charly Hübner den Zuschauern Rede und Antwort. Danach, vom 15. bis 18. Juni, ist er Juror bei „Filmreif“, dem Bundesfestival Junger Film in St. Ingbert. Am 17. Juni, 16 Uhr, ist dort ein öffentliches Gespräch mit Hübner angesetzt.

Regisseur seit 2016

Charly Hübner braucht man nicht mehr vorzustellen, der ist einer der besten und beliebtesten Schauspieler Deutschlands. Dass er auch Regisseur ist, wissen jedoch nur wenige. Es begann 2016 mit der 15-Minuten-Doku für die Serie „16 x Deutschland“, in der jeweils ein Bundesland beleuchtet wird. Hübner fand damals in seiner Heimat Mecklenburg-Vorpommern (er stammt aus Neustrelitz) Naturidyll und Nazi-Aufmärsche.

So kennen ihn viele: Charly Hübner als Kommissar Sascha Bukow in »Polizeiruf 110«. Foto: Jens Büttner/dpa

2018 folgte die beim Saarbrücker Max-Ophüls-Festival gezeigte 94-Minuten-Doku „Wildes Herz“ über die aus Mecklenburg-Vorpommern stammende Punkband Feine Sahne Fischfilet. Sie ist umstritten, wurde vom Verfassungsschutz beobachtet, weil sie nicht staatsfreundlich ist, ihre Mitglieder sind kämpfersche Antifaschichten, ihre Texte sind politisch, streng gegen rechts. Hübner verfolgte vor allem Monchi, den Sänger der Band. Das gelang ihm so gut, dass er für sein Langfilm-Regiedebüt gleich eine halbes Dutzend Preise bekam. Den Film kann man streamen und am 13. Juni im Kino Achteinhalb sehen, wo Charly Hübner anschließend - wie bei allen Filmabenden nächste Woche – die Fragen der Zuschauer beantwortet. Achtung: Saarbrückens bestes Filmkunstkino hat nur 74 Plätze, es empfiehlt sich, früh zu kommen!

Glückliche Fügung

Hübners Spielfilmdebüt, die Komödie „Sophia, der Tod und ich“ ,kommt am 23. August in die Kinos. Es ist die Verfilmung des Romans (2017) von Thees Uhlmann, eine neue Version des „Brandner Kaspers“. Der Tod klingelt an der Tür, wird von Reiner und seiner Ex-Freundin ins Gespräch verwickelt und schafft es nicht, seine Aufgabe zu erfüllen. Dimitrij Schad, Marc Hosemann und Anna Maria Mühe spielen mit.

Holte ihn nach Saarbrücken: die Filmregisseurin und Porfessorin Sung-Hyung Cho. Foto: HBK Saar

Doch wieso ist Charly Hübner nun eine Woche im Saarland? Hergeholt hat ihn eine Filmregisseurin, die 2010 auch eine Gastprofessur in Saarbrücken hatte und seit 2012 dort feste Professorin ist. Sung-Hyung Cho (56), Gewinnerin des Max-Ophüls-Preises 2007 für ihre Doku „Full Metal Village“ über das Rockfestival Wacken. „Ich habe ihn erstmal vor Jahren in Frankfurt bei einer privaten Geburtsfeier. Dann hatte die Hauptrolle gespielt in dem Film ,Eltern’ von meiner Produktionsfirma. Die dritte Begegnung war in Hamburg bei der Premiere von ,16 x Deutschland’. Damals habe ich Hessen vertreten und Charly Mecklenburg-Vorpommern. Er hatte einen Dokumentarfilm gedreht, der war unglaublich poetisch und politisch.“

Die Wacken-Connection

Dann hörte Cho von der Serie „Legend of Wacken“ (demnächst bei RTL+) über das Rockfestival, wo Hübner und Detlef Buck mitspielen. Sie fragte beide für die Gastprofessur an, beide sagten zu! Hübner (Cho: „Er hat überhaupt keine Star-Allüren“) konnte gleich kommen. Und Buck ließ ihm den Vortritt.

Doch nicht alle Studenten wussten, wer Hübner ist, weil sie kaum deutsche Filme gucken. Cho: „Aber unsere Sekretärinnen kennen ihn und sind aus dem Häuschen. Zu den Studenten sagte ich: fragt eure Mütter, wer Charly Hübner ist. Dann kamen sie zurück und waren auch begeistert.“

Charly Hübner live im Kino: Filmgespräche

Saarbrücken Kino 8 1/2, Nauwieser Straße 19 11. Juni, 20 Uhr Bornholmer Straße (2014) 12. Juni, 20 Uhr Magical Mystery (2017) 13. Juni, 20 Uhr Wildes Herz (2017) 14. Juni, 15 Uhr Mittagstunde (2022) Info/Karten: achteinhalb.de