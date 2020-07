Am Sonntag, 5. Juli, 11 Uhr, findet zum 60-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Gartens in Saarbrücken im dortigen Musikpavillon ein Cello-Duett-Konzert statt. Bea Magdalena Sallaberger und Benjamin Jupé stellen Werke aus dem 18. bis 20. Jahrhundert vor. Einlass ist ab 10.30 Uhr, der Eintritt ist frei. Die bestuhlten Plätze vor dem Musikpavillon sind mit entsprechendem Abstand zueinander angeordnet. Da die Zahl der Stühle begrenzt ist, wird um verbindliche Anmeldung gebeten (Carmen Dams, Telefon 0681/9051384, E-Mail: carmendams@t-online.de). Außerdem ist es wichtig, dass die Teilnehmer an ihren Mund-Nasen-Schutz denken.