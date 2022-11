Im Fashion Outlet auf dem Flugplatz hat neben Nike ein neuer Laden eröffnet, in dem es Oberbekleidung von Cecil und Street One gibt. Beide Marken gehören zur CBR Fashion Holding in Isernhagen, ein Unternehmen, das in Deutschland und anderen europäischen Ländern tätig ist. Es setzt auf zeitlose Klassiker, so genannte Basics, wie weiße Bluse, T-Shirt oder Jeans, bringt aber auch jedes Jahr zwölf eigenständige Kollektionen für jede Marke heraus, die aktuelle Modetrends aufgreifen.