Oft bezog sich Pascal Dahler beim Neujahrsempfang der Zweibrücker CDU auf die Bundespolitik. Er sparte aber auch nicht mit lokal geprägten Thesen.

„Die CDU bewegt sich bundesweit dort hin, wo die CDU Zweibrücken schon lange ist“, meinte Dahler in seiner Rede am Samstag im VB-Heim. Viele Punkte im neuen Unions-Grundsatzprogramm seien für den Fraktionsvorsitzenden „CDU pur“. So etwa die Forderung, dass Deutschland ein Land sein müsse, in dem jeder Mensch sich sicher fühlen kann. Auf lokale Ebene heruntergebrochen, könnte da für Dahler auch eine Videoüberwachung am Busbahnhof dazugehören. Was für ihn schon lange überfällig sei. „Gerade in den Abendstunden geht es am ZOB erschreckend zu“, findet Dahler.

Ebenso wichtig sei die Sicherheit im Digitalen. Datenschutz dürfe nicht zum „Täterschutz“ mutieren. Pascal Dahler führte an, dass der Landtagsabgeordnete Christoph Gensch als Arzt bei seinem Einsatz gegen Corona im Internet oftmals beleidigt und bedroht worden sei, „beispielsweise als Kindsmörder“, rief er in Erinnerung.

EU-Außengrenzen besser schützen

Ebenfalls aufs Lokale bezog Dahler am Samstagnachmittag die CDU-Forderung, die „deutsche Leitkultur“ zu stärken. Der Stadtratsfraktionschef sagte, dass da nicht nur das Mitfiebern alle vier Jahre bei der Fußball-WM dazugehöre, sondern auch, deutsche Traditionen wie etwa das Fasnachts-Treiben zu pflegen.

Wesentlich bundespolitischer fielen Dahlers Ausführungen zur CDU-Haltung zu Themen wie Humanität und Ordnung aus. Die EU-Außengrenzen sollten besser geschützt werden, fordert der Fraktionsvorsitzende. „Man würde daheim nie auf die Idee kommen, die Haustür offenstehen zu lassen.“ Dahler spricht sich dafür aus, dass die Liste der als sicher geltenden Drittstaaten erweitert wird. Und das Bürgergeld in seiner aktuellen Form gehöre abgeschafft, weil es Anreize zur Arbeit nehme. Zudem fordert Dahler, dass Deutschland eine führende Industrienation bleiben müsse. Ein funktionierendes Sozialsystem brauche eine gute Wirtschaft, die genügend Einnahmen generiere.

Dienstjahr für die Allgemeinheit

Pascal Dahler ist auch ein Verfechter der Idee, ein Dienstjahr für die Allgemeinheit verpflichtend einzuführen. Denn dies stärke den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Ebenso wichtig für das Funktionieren der Gesellschaft sei die Sprache. Dahler unterstützt den CDU-Vorstoß, laut dem Sprachtests zur Pflicht werden sollten, schon bevor Kinder in die Schule gehen. Dahler: „Wie soll Schule funktionieren, wenn die Hälfte der Klasse nicht versteht, was gesprochen wird?“

Der Zweibrücker Bürgermeister Christian Gauf machte klar, dass 2024 mit seiner Europa-, Bezirkstags- und Kommunalwahl für die Christdemokraten „ein wichtiges und schwieriges Jahr“ darstelle. Der bald anstehende Gang zur Urne wird laut Gauf „richtungsweisend“ sein.