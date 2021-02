Nachdem die SPD-Stadtratsfraktion bereits in der vergangenen Woche die Frage nach Lüftungsanlagen für Grundschul-Klassensäle gestellt hat, richtet nun die CDU-Fraktion zur heutigen Ratssitzung eine Anfrage an die Stadt. Sie fordert allerdings dazu auf, den Einbau von Lüftungsanlagen nicht nur für Grundschulen zu prüfen, sondern auch für weiterführende Schulen. „Warum soll, was in Pirmasens möglich ist, in Zweibrücken nicht auch gehen“, schreibt sie. Pirmasens hat seit den Weihnachtsferien 450 Klassensäle mit Lüftungsanlagen, die vom Prüf- und Forschungsinstitut mitentwickelt wurden, für 225 000 Euro ausgerüstet. Die CDU wirft in ihrer Anfrage dem SPD-Oberbürgermeister und Baudezernenten Marold Wosnitza vor, in der Frage der Klassenraumlüftung zurückhaltend zu sein. Sie fordert Auskunft darüber, wie viele Schulsäle es in Zweibrücken gibt, wie teuer es auf der Basis der in Pirmasens angefallenen Kosten von 500 Euro je Saal wäre, diese mit Lüftungsanlagen auszustatten, und ob der OB gewillt sei, angesichts der prekären Haushaltssituation mit dem Land über Zuschüsse zu verhandeln. Außerdem möchte sie wissen, ob der OB lediglich Stoßlüften als Lösung ansehe, oder ob er andere Alternativen im Blick habe. Noch im November hatte Schuldezernentin Christina Rauch (CDU) im Gespräch mit der RHEINPFALZ die Fensterlüftung in Schulen als ausreichend erachtet.