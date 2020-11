Die CDU-Fraktion wird in der Sitzung des Zweibrücker Stadtrats am kommenden Mittwoch in Sachen Grundsteuer-Erhöhung einen Kompromiss vorschlagen.

Derzeit liegt der Hebesatz bei 425 Punkten. Die Aufsichtsbehörde in Trier hatte von der Stadt Zweibrücken verlangt, ihre Einnahmen zu erhöhen, weil die Stadt im Jahr 2021 rund 20 Millionen Euro mehr auszugeben plant als einzunehmen. Die Aufsichtsbehörde hatte deshalb von Zweibrücken verlangt, den Hebesatz für die Grundsteuer B auf 540 Punkte anzuheben. Das würde für einen durchschnittlichen Haushalt x Euro mehr im Jahr bedeuten.

Die CDU schlägt nun vor, den Hebesatz nicht wie gefordert um 115 Punkte anzuheben, sondern nur um 55 Punkte auf 480. Wie Pascal Dahler von der CDU-Fraktion schreibt, orientiere sich diese Zahl am Hebesatz vergleichbarer Städte mit einem ähnlich defizitären Haushalt. Zweibrücken würde durch die Erhöhung dennoch deutlichmachen, „dass man die problematische Haushaltssituation erkannt hat“. Einen Sprung über 480 Prozentpunkte hält die CDU-Fraktion für nicht vertretbar und baut dabei auch auf Verständnis bei der Aufsichtsbehörde.

Das Bundesverfassungsgericht hatte die Grundsteuer in ihrer jetzigen Form als verfassungswidrig beurteilt und dem Gesetzgeber aufgetragen, sie neu zu regeln. Übergangsweise bleibt die bisherige Erhebungsmethode in Kraft, wird aber voraussichtlich in nächster Zukunft bundesweit ganz neu geregelt.