Die Stadtratsmitglieder der CDU kommen am Montagabend zu einer eher ungewöhnlichen Fraktionssitzung zusammen: Zum einen treffen sie sich in Rimschweiler im Gasthaus „Zur Post“, zum anderen kann jeder kommen, der zuhören möchte. Beginn ist um 18 Uhr. „Wir möchten damit mit Blick auf die aktuell bestehende schwierige Anbindung des Vororts an die Stadt auch die dort ansässige Gastronomie unterstützen, die sicherlich aktuell mit Einbußen zu kämpfen hat“, erklärt Fraktionssprecher Pascal Dahler. Die Fraktionsmitglieder bereiten an diesem Abend die Ausschusssitzungen der nächsten Tage vor: Am Dienstag tagt der Bauausschuss unter anderem zum Neubaugebiet am Kirchberg, am Mittwoch der Kulturausschuss und am Donnerstag der Sozialausschuss.