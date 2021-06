Torsten Albert soll künftig den Wallhalber CDU-Ortsverband führen.

Der bisherige Vorsitzende Tobias Dreßler tritt bei der Wahl im Rahmen der Mitgliederversammlung am Donnerstag um 19 Uhr im Ludwig-Katz-Haus in Wallhalben nicht mehr an. „Manches muss man delegieren“, sagte Dreßler zu den Gründen seines Amtsverzichts. „Wir werden Aufgaben neu verteilen“, ergänzte er. Dreßler führt seit fünf Jahren den CDU-Gemeindeverband Thaleischweiler-Wallhalben, bei der Landtagswahl im März war der 34-jährige Realschullehrer Ersatzkandidat für Christoph Gensch.