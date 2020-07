Christoph Gensch zieht als Kandidat der CDU in den Landtagswahlkampf 2021. Die Wahlkreis-Vertreterversammlung wählte den 41 Jahre alten Zweibrücker Arzt mit 66 von 70 Stimmen zum Kandidaten im größer gewordenen Wahlkreis Zweibrücken. Vier Delegierte stimmten am Dienstagabend im Bürgerhaus von Waldfischbach-Burgalben mit Nein.

Ersatzkandidat für Gensch ist Tobias Dreßler aus Wallhalben. Der 33 Jahre alte Realschullehrer erhielt 59 Ja-Stimmen, neun Nein-Stimmen, bei zwei Enthaltungen.

Gensch, seit 2016 als direkt gewählter Abgeordneter im Landesparlament, sagte, die Währung im Internet seien Klickzahlen, die Währung einer Zeitung sei die Auflage, die Währung einer Partei sei Vertrauen. Während der Corona-Pandemie habe die CDU so bewiesen, dass sie vom Bund bis hinunter in die Kommune der Verantwortung gerecht werde und das Vertrauen rechtfertige. Für den kommenden Landtagswahlkampf setzte Gensch auf Bildungs- und Gesundheitspolitik. Er kritisierte, dass in Rheinland-Pfalz ein Drittel aller Kinder die Grundschule verlassen, ohne richtig schreiben und lesen zu können.

Er verwies darauf, dass ein großer Teil der Hausärzte in den nächsten fünf Jahren in Rente gehe. Auf diese Herausforderung müsste die Politik Antworten finden. Gensch kritisierte, dass in Rheinland-Pfalz in den letzten Jahren 17 Geburtshilfe-Einrichtungen geschlossen wurden. Er fragte: „Was heißt das für eine Region, wenn nicht mehr geboren wird, sondern nur noch gestorben?“

Der 41-Jährige tritt in einem neu zugeschnittenen Wahlkreis an. Er umfasst Wahlberechtigte aus Zweibrücken und den Verbandsgemeinden Zweibrücken-Land, Thaleischweiler-Wallhalben und Waldfischbach-Burgalben.