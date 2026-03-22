Der Wahlkreis Zweibrücken ist ausgezählt: Mit 38 Prozent der Stimmen gewinnt der Christdemokrat Christoph Gensch die Direktwahl, Zweitplatzierter ist Sergej Weber von der AfD (24 Prozent). Die Sozialdemokratin Daniela Stauch landet mit 23,5 Prozent auf Platz drei. Weit abgeschlagen: der Grünen-Kandidat Dominik Fey (4,6), hinter ihm Manuela Baker-Kriebel (Tierschutzpartei, 3,9) und Nicolas Perrault (Linke, 3,3). Schlusslicht ist der FDP-Kandidat Sebastian Schäfer (2,5 Prozent).

Bei den Landesstimmen gewinnt im Wahlkreis Zweibrücken ebenfalls die CDU: 29,2 Prozent der Wählerstimmen. SPD und AfD lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen, dass die Sozialdemokraten mit einem hauchdünnen Vorsprung von 0,2 Prozentpunkten gewannen: 26,2 Prozent SPD, 26 Prozent AfD. Wieder mit großem Abstand dahinter die Grünen mit 4,6 Prozent, gefolgt von den Linken (3,4) und Schlusslicht FDP (2,1). Die restlichen 8,7 Prozent der Wählerstimmen verteilen sich auf die übrigen Kleinstparteien. Die Wahlbeteiligung lag im Wahlkreis Zweibrücken bei 69,1 Prozent.