Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Die Fraktionen von CDU, FWG und FDP fordern die Stadtverwaltung auf, rasch Maßnahmen zu ergreifen, um die Situation in den Schulen und Kindertagesstätten zu verbessern. Sie verweisen darauf, dass der Bund Mitte Juli angekündigt hat, zur Verbesserung der Raumlufthygiene in Kitas und Schulen 200 Millionen Euro an Fördergeldern bereitzustellen.

Die Sommerferien haben begonnen, „und wir stehen bei null“, meint FWG-Fraktionsvorsitzender Kurt Dettweiler. „Wir müssen endlich auf die Tube drücken und aktiv werden.“