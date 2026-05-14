Christoph Gensch ist neuer CDU-Fraktionschef im rheinland-pfälzischen Landtag. Das hat auch Auswirkungen auf seine Arbeit als Arzt in Zweibrücken.

Die rheinland-pfälzische CDU-Landtagsfraktion hat am Mittwoch Christoph Gensch zu ihrem neuen Vorsitzenden gewählt. Der 47 Jahre alte Arzt aus Zweibrücken folgt Gordon Schnieder nach, der am Montag zum Ministerpräsidenten gewählt werden soll. Gensch erhielt 36 Ja- und zwei Nein-Stimmen. Die Fraktion werde unter seinem Vorsitz ein tragender Partner der Landesregierung, aber auch selbstbewusst sein und die legislative Kraft nutzen, kündigte Gensch an. Sie könne als Korrektiv auch eigene inhaltliche Akzente setzen. Die Zusammenarbeit mit dem neuen Koalitionspartner SPD sei bisher partnerschaftlich und lösungsorientiert.

Die AfD sei der „politische Gegner, den es inhaltlich und argumentativ zu stellen und zu entblößen gelte“. Eine Zusammenarbeit mit der AfD werde es bis runter auf die kommunale Ebene nicht geben, betonte der künftige Ministerpräsident und CDU-Landeschef Schnieder.

Gensch galt auch als möglicher Gesundheitsminister

Christoph Gensch galt auch als möglicher neuer Gesundheitsminister, doch dieses Ressort behält die SPD. Im Gespräch mit der RHEINPFALZ sagte er, der Fraktionsvorsitz sei eine Position, „in der man sehr viel bewegen kann“. Er mache beides gerne. Dass das Ressort Gesundheit bei der SPD bleibt, sei „auf der absoluten Chefebene ausgehandelt“ worden. Dabei habe eine Vielzahl von Dingen eine Rolle gespielt, und man müsse auch Zugeständnisse an den Koalitionspartner machen.

Der Fokus liege nun klar auf dem Fraktionsvorsitz, sagte Gensch. Ganz aufgeben möchte er seine Arbeit als Arzt nicht, aber er werde seine Tätigkeit in der Praxis „auf einen sehr geringen Umfang beschränken“. Gerade vor dem Hintergrund der aktuellen gesundheitspolitischen Veränderungen sei es ihm wichtig, den unmittelbaren Bezug zur praktischen Arbeit zu erhalten. „Zugleich möchte ich nicht vollständig in der politischen Blase verschwinden und den Kontakt zum realen Leben verlieren“, ergänzte er. Auch in der medizinischen Sprechstunde höre er häufig den Satz „Was ich Ihnen schon immer mal sagen wollte, ...“. Das „ist und bleibt für mich ein wichtiger Seismograph meiner politischen Arbeit“.

Den Sitz im Stadtrat möchte er behalten

Seinen Sitz im Zweibrücker Stadtrat möchte er behalten, ebenfalls „um den Kontakt zur Basis nicht zu verlieren“. Gensch erhielt bei der Wahl 2024 die meisten Stimmen aller Ratsmitglieder. Da sowohl der Stadtrat als auch der Landtag regelmäßig mittwochs tagen, kann er aber oft nicht an den Sitzungen in Zweibrücken teilnehmen. Es werde weiter vorkommen, dass er im Stadtrat fehlt, räumte er ein. Er verwies darauf, dass viele andere Stadträte montags tagen. Dazu zählen Kaiserslautern und Pirmasens.