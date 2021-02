Die Blieskasteler CDU-Fraktion fordert für die kommende Stadtratssitzung zum dritten Mal einen Online-Stadtrat. Das schreibt die CDU-Fraktion in einer Presseerklärung. Der Blieskasteler Bürgermeister, die SPD- sowie die Grünen-Fraktion hätten die Vorschläge für eine Videokonferenz statt eines Präsenz-Stadtrates bislang abgelehnt. Die CDU begründet ihre Forderung angesichts der noch immer geltenden strikten Kontaktbeschränkungen. „Angesichts der aktuellen Gefährdungslage ist das auch unseren Bürgern nicht länger vermittelbar. Jede Schulklasse führt inzwischen Videokonferenzen durch“, so Christian Wilhelm, stellvertretender CDU-Fraktionsvorsitzender. Bereits im November, so die Pressemitteilung, habe die CDU-Fraktion einen Online-Stadtrat gefordert, ein zweiter Antrag folgte für die Sitzung im Dezember. Die nächste Stadtratssitzung in Blieskastel ist für den 25. Februar angesetzt.