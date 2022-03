Wegen des Anstiegs an Straftaten – vor allem Vandalismus und Körperverletzungen – fordert die Stadtratsfraktion der CDU weitere Maßnahmen, um die Innenstadt sicherer zu machen. Die Fraktion denkt über Videoüberwachung am Busbahnhof (ZOB) nach. In diesem Bereich „häufen sich Berichte über Vorfälle wie Sachbeschädigungen und Straftaten gegen die körperliche Unversehrtheit“, wie der Fraktionsvorsitzende Pascal Dahler mitteilt. Insbesondere die beiden Fälle in der Maxstraße und am Alexanderplatz, bei denen junge Männer mit schweren Stichverletzungen ins Krankenhaus mussten, nennt die CDU als Argument für Kameras. So solle die Videoüberwachung dazu dienen, Straftaten schon im Vorfeld zu verhindern oder im Nachhinein die Täter leichter identifizieren zu können.

Um Vandalismus und Sachbeschädigungen noch mehr vorzubeugen, fordert die Fraktion zudem ein Glasverbot in der gesamten Innenstadt. Der Antrag sieht vor, „das Mitführen von Glas-, Keramik und Porzellanbehältern“ im Zeitraum von 22 bis 6 Uhr zu verbieten. Die Anträge der CDU werden in der nächsten Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 9. März, diskutiert.