Das Caritas-Altenzentrum St. Josef hat eine neue Heimleiterin: Caroline van der Wals (31) hat bisher als Pflegedienstleiterin im Altenzentrum St. Barbara in St. Ingbert gearbeitet und Peter Zwing beerbt. Zwing hat zum Monatsende die Leitung des Caritas-Zentrums Saarpfalz übernommen. Wals begann nach ihrem Abitur ihre Ausbildung in der Pflege. Sie betont, dass ein Seniorenheim für die Menschen dort ein Zuhause ist. Sie möchte das Heim weiterentwickeln und die Bedürfnisse der Bewohner in den Mittelpunkt stellen. Das Heim hat 85 Plätze.