Die Caritas-Trägergesellschaft Saarbrücken (CTS) plant die Schließung ihres Krankenhauses in Saarbrücken-Dudweiler bis 2025. Laut Michael Quetting von der Gewerkschaft Verdi will das Unternehmen Betten und Personal aus Kostengründen an ihren Klinikstandort auf dem Saarbrücker Rastpfuhl verlagern, wo man damit zum größten Krankenhaus in Saarbrücken werde. Am Donnerstag, 18. März, seien die Pläne den Beschäftigten mitgeteilt worden. Quetting: „Nach den Schließungen in Wadern, Dillingen, Losheim und Ottweiler geht das Sterben weiter.“ Im Saarbrücker Rathaus zeigte sich Gesundheitsdezernent Tobias Raab (FDP) am Freitag, 19. März, „überrascht“. Die Stadtverwaltung sei „sehr kurzfristig von der CTS informiert“ worden. Für das „Vorpreschen der Caritas“ habe er „kein Verständnis“. Das Vorgehen werfe „auf die Verlässlichkeit der Caritas kein gutes Bild“. Weil man nicht wisse, wie die Erweiterungspläne am Rastpfuhl „konkret aussehen sollen, können wir derzeit nicht beurteilen, ob diese baurechtlich überhaupt umsetzbar sind.“ Der Gewerkschafter Michael Quetting appelliert ans saarländische Gesundheitsministerium, dass dieses „dem Träger auf die Finger klopft“ und dass Öffentlichkeit und Wissenschaft in die Planung einbezogen werden.