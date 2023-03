Eine 90er-Party mit den Eurodance-Bands Captain Jack und Mr. President wird der Höhepunkt beim Zweibrücker Stadtfestsonntag Ende Juli.

Das teilte der Zweibrücker Kulturamtsleiter Thilo Huble auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Eurodance ist eine Stilrichtung, die vor allem in den 90er Jahren sehr populär war. Sie verbindet schnelle, mit dem Synthesizer erzeugte Rhythmen und Melodien mit Rap-Passagen und gesungenen Refrains. Der größte Hit von Captain Jack ist das gleichnamige Lied. Der aktuelle Sänger Bruce Lacy wohnt in der Nähe von Neustadt an der Weinstraße. Das Bremer Trio Mr. President war vor allem mit dem Song „Coco Jamboo“ erfolgreich. Zweibrücken feiert das Stadtfest 2023 vom 28. bis 30. Juli. Die Anzahl der Bühnen und deren Standorte bleiben laut Thilo Huble gleich.