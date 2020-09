Ab Donnerstag, 9. September, ist das Capito in der Hallplatz-Galerie bis einschließlich Samstag geschlossen. In der Zeit zieht das Bürogeschäft ein paar Meter weiter neben das Restaurant „Joni’s“ in die früheren Räume der Goldschmiede an den Hallplatz. Am Montag öffnet das neue Capito dann seine Pforten, jedoch wird noch zwei weitere Wochen in dem Laden umgebaut. Am 28. September soll der neue Laden fertig sein. Neun Jahre lang war das Geschäft für Bürobedarf in der Hallplatz-Galerie angesiedelt. Als Umzugsgrund nennt der Betreiber, die Heinrich-Kimmle-Stiftung, dass das bisherige Geschäft zu klein ist.