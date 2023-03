Den vielen persönlich überbrachten Glückwünschen folgte nun – nur ein Tag nach der Nachricht vom Verbleib des Cap-Lebensmittelmarkts in der Hallplatz-Galerie – eine gedruckte Danksagung. „Für die grandiose Unterstützung und Solidarität in den letzten Wochen“ bedankten sich die Cap-Mitarbeiter auf einem am Eingang zum Markt aufgestellten Plakat bei allen Kunden und der gesamten Bevölkerung von Zweibrücken. Mitarbeiter aus dem Team um die neue Marktleiterin Birgit Palmstorfer berichteten von vielen schlaflosen Nächten, die sich mit der Nachricht über eine Verlängerung des Mietvertrages in pure Freude aufgelöst hätten. „Es war eine belastende Zeit, aber umso schöner ist das Ergebnis für unsere Mitarbeiter“, sagt Marco Dobrani, Vorstand der Heinrich-Kimmle-Stiftung, der Betreiberin des integrativen Einkaufsmarkts.

Zehn Mitarbeiter mit geistigen oder körperlichen Handicaps fanden neben weiteren Kolleginnen und Kollegen einen sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplatz im Markt und dem angeschlossenen Bistro. Für insgesamt 23 Beschäftigte bedeutet die auf zehn Jahre vereinbarte Mietverlängerung die Sicherung ihrer wirtschaftlichen Existenz. Der Donnerstag, an dem die Vertragsverlängerung mit dem Galerie-Eigentümer Mimco Capital letztlich vereinbart wurde, werde als besonderer Feiertag in Erinnerung bleiben, sagt Dobrani. Viele hätten zum Ergebnis beigetragen, und allen sei man zum Dank verpflichtet.