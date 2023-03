Der Vermieter der Hallplatz-Galerie verlange vom Cap-Markt nicht doppelt so viel Miete wie bisher. Das sagt der Geschäftsführer der Fondsgesellschaft, die die Hallplatz-Galerie vermarktet, Bernd von Manteuffel. Er widerspricht damit Marco Dobrani, dem Vorstand der Heinrich-Kimmle-Stiftung, die den Markt betreibt und wegen aus ihrer Sicht zu hohen Mietforderungen im Herbst aufgeben muss. Gegenüber dem Südwestrundfunk (SWR) sagte er, der Cap-Markt habe wegen Corona eine verminderte Miete gezahlt – 5,94 Euro pro Quadratmeter. Normalerweise seien es 7,95 Euro. Nun sei die Pandemie beendet, und die Miete soll auf 10,50 Euro pro Quadratmeter steigen. Laut dem SWR würde es der Vermieter begrüßen, wenn der Cap-Markt Mieter bleiben würde, „womöglich auch schräg gegenüber auf einer kleineren Fläche“. Dort war bis Ende Februar der Geschenkeladen El Presenta. Die Fläche ist 180 Quadratmeter groß. Gegenüber der Presse hatte von Manteuffel am Donnerstag angekündigt, dass er sich erst am Montag äußern werde.