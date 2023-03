Nach einer weiteren Abstimmungsrunde unter Vermittlung von Oberbürgermeister Marold Wosnitza über die Zukunft des Cap-Lebensmittelmarkts in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie äußerte sich Vermieter Mimco Capital am Mittwoch zuversichtlich. „Wir rechnen mit einem positiven Abschluss der Verhandlungen Mitte kommender Woche“, erklärte Bernd Von Manteuffel, der Geschäftsführer. Nachdem der Cap-Markt vor zwei Wochen erklärt hatte, wegen enorm gestiegener Mietforderungen zum 30. September in der Hallplatz-Galerie schließen zu müssen, stehen die Signale nun in Richtung Verbleib. Oberbürgermeister Wosnitza äußerte sich nach den Gesprächen am Mittwochvormittag auch zuversichtlich, verwies aber auf weiterhin offene Punkte, die die Parteien nun intern zu klären hätten.