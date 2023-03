Nach einer weiteren Abstimmungsrunde unter Vermittlung von Oberbürgermeister Marold Wosnitza über die Zukunft des Cap-Lebensmittelmarkts in der Zweibrücker Hallplatz-Galerie äußerte sich Vermieter Mimco Capital am Mittwoch zuversichtlich. „Wir rechnen mit einem positiven Abschluss der Verhandlungen Mitte kommender Woche“, erklärte Bernd Von Manteuffel, der Geschäftsführer. Nachdem der Cap-Markt vor zwei Wochen erklärt hatte, wegen enorm gestiegener Mietforderungen zum 30. September in der Hallplatz-Galerie schließen zu müsse, stehen die Signale nun in Richtung Verbleib auf der derzeitigen Fläche, auch mit Bistro und untervermietetem Backwaren-Verkauf. Kommt es zu einem Anschlussvertrag, würden die Arbeitsplätze von 23 Mitarbeitern beim Integrationsunternehmen und auch der Cap-Lieferservice für aktuell 130 Kunden erhalten.

Man dürfe die Hoffnung haben, erklärte auch Marco Dobrani vom Cap-Markt-Betreiber Heinrich-Kimmle-Stiftung, sei aber bei einem letztlich entscheidenden Punkt noch nicht mit dem Vermieter übereingekommen, führe deshalb weitere Verhandlungen.

