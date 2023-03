Eine gute Nachricht: Der Cap-Markt bleibt an seinem angestammten Platz in der Hallplatz-Galerie. Zuletzt gab es noch einen Knackpunkt, der wurde aber geklärt.

Die Sparkasse Südwestpfalz wird Mitte des Jahres ihren Standort mit Selbstbedienungsautomaten in der Ixheimer Straße aufgeben. Dafür gibt es einen neuen Standort.

Neuer Glanz verspricht ein Investor für das markante Eckhaus an Schachen- und Teichstraße in Pirmasens: Dort, wo einst das Café Matheis war, sollen Sozialwohnungen mit integrativem Charakter entstehen.

Jurist, ehemaliger Richter, Autor, Literat, Künstler: RHEINPFALZ-Mundart-Kolumnist Wolfgang Ohler feiert seinen 80. Geburtstag.

Christian Hügels edle Tropfen hat so mancher schon gekostet. Der Hengsbacher Brenner, der Hochprozentiges in Fehrbach herstellt, hat es jetzt mit Brief und Siegel: Seine Brände sind von international anerkannter Güte.

Nicht jeder kann sich mit dem geplanten Waldkindergarten in Rodalben anfreunden. Größe und pädagogische Ausrichtung sind dabei mögliche Gründe. Der Stadtrat agiert mit Blick auf das Vorhaben denn auch mit Vorsicht.

Am Wochenende finden in Zweibrücken Aktionstage zum Thema Gesundheit statt. Geboten wird dabei einiges.

Von einem energiepolitischen Offenbarungseid spricht der CDU-Kreisvorsitzende Denis Clauer. Der städtische Beigeordnete in Pirmasens kritisiert die Beschlüsse der Ampel-Regierungskoalition in Berlin.

Seit einem Jahr kurvt die rote Fahrrad-Rikscha „Anni“ mit kostbarer Fracht durch die Innenstadt. Das wird am 1. April gefeiert. Und vielleicht gibt es sogar Zuwachs.

Auf reges Interesse ist die RHEINPFALZ-Gartensprechstunde gestoßen. Viele Leser holten sich Anregungen von Fachmann André Jankwitz. Besonders Fragen rund um Blühwiesen waren zu beantworten.

Das Ende eines Bottenbacher Kulturträgers steht bevor: Der Gesangverein Eintracht Bottenbach, 1885 als „Germania Bottenbach“ gegründet, löst sich zum Jahresende auf.

Nach genau vier Jahren ist der Pirmasenser Jazzclub wieder Geschichte. Der Vorstand hat zur Vereinsauflösung eingeladen.

Nach Ostern wird ein Teil der Hauptstraße in Herschberg zur Großbaustelle. Dabei sind Vollsperrungen nötig. Und, vor allem: Aus Richtung Saalstadt wird der Ort für eine Weile nicht direkt erreichbar sein.