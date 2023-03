Der Cap-Markt bleibt an seinem angestammten Platz in der Hallplatz-Galerie. Zuletzt gab es noch einen Knackpunkt , der wurde am Mittwochabend geklärt.

Mit dem Erhalt des Cap-Marktes bleiben auch die 23 Arbeitsplätze, zehn davon für Menschen mit Beeinträchtigungen, für die nächsten Jahre gesichert. „Der noch entscheidende Knackpunkt, eine anstehende Investition in Höhe von 250.000 Euro in die Kühltechnik des Marktes, konnte gestern Abend durch eine Beteiligung des Vermieters in die Investition in Höhe von 100.000 Euro gelöst werden“, teilte die Stadtverwaltung gestern mit. Für die Erneuerung der Kühltechnik und anstehende Malerarbeiten wird der Markt voraussichtlich im Oktober für eine Woche geschlossen.

Der Mietvertrag wird auf zehn Jahre geschlossen mit einem Sonderkündigungsrecht des Cap-Marktes nach fünf Jahren. Bei der Miethöhe wurde eine Staffellösung vereinbart, die sich an dem Jahresumsatz orientiert. Über die Details wurde Stillschweigen vereinbart. Auch das Bistro Capino bleibt auf der bisherigen Fläche. Somit komme auch kein weiterer Lebensmittelmarkt in die Galerie.