Dass der Cap-Markt doppelt so viel Miete bezahlen soll, stimme nicht, sagt der Vermieter. Stimmt doch, sagt der Betreiber. Nun gibt es einen neuen Vorschlag. Der Geschäftsführer der Fondsgesellschaft, die die Hallplatz-Galerie vermarktet, Bernd von Manteuffel, sagte gegenüber dem Südwestrundfunk (SWR), der Cap-Markt habe wegen Corona eine verminderte Miete gezahlt – 5,94 Euro pro Quadratmeter. Normalerweise seien es 7,95 Euro. Nun sei die Pandemie beendet, und die Miete soll auf 10,50 Euro pro Quadratmeter steigen. Die Darstellung Von Manteuffels sei falsch, sagt Stiftungs-Vorstand Marco Dobrani. Es habe überhaupt keine Mietminderung in der Corona-Pandemie gegeben. Die jetzt geforderte Quadratmeter-Miete plus Center-Nebenkosten laufe auf eine Mietsteigerung bis zu 119 Prozent hinaus. Laut dem SWR würde es der Vermieter begrüßen, wenn der Cap-Markt Mieter bleiben würde, „womöglich auch schräg gegenüber auf einer kleineren Fläche“.

