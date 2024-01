Bis auf die üblichen Restarbeiten einer Maßnahme dieser Größe, hat es geklappt: Der Cap-Lebensmittelmarkt in der Hallplatz-Galerie hat seit heute um 8.30 Uhr wieder geöffnet. Zwei Wochen nahm man sich Zeit für den umfangreichen Umbau. Nahezu die gesamte Kühltechnik, Boden und Decke wurden ausgetauscht zur Neuausstattung gehören Regale der Obst- und Gemüseabteilung, neue Kassentische, Kühlregale, Einkaufswagen und ein neuer Leergut-Annahmeautomat. Plus/minus 580.000 Euro, sagt Markus Matheis, Geschäftsführer mit Zuständigkeit für die Lebensmittelmärkte der Pirmasenser Heinrich-Kimmle-Stiftung, habe man investiert. Auch der seit dem vergangenen Jahr an ein Tochterunternehmen des Deutschen Roten Kreuzes Südwestpfalz untervermietete Backwarenverkauf bekam eine neue Einrichtung.

„In Gesprächen“ über längere Öffnungszeiten

An den Öffnungszeiten des Marktes – montags bis freitags 8.30 bis 18.30 Uhr, samstags bis 15 Uhr, wird es genau wie beim Imbiss Campino (bis 14 Uhr) bleiben – vorerst. „Wir machen das ganz vom Marktgeschehen, der Einwicklung in der Hallplatz-Galerie abhängig. Steigt die Kundenfrequenz und damit die Nachfrage, denken wir sicher über längere Öffnungszeiten nach“, sagt Matheis. Realistisch sei eine Verlängerung der Öffnung des Imbiss, etwas bis 16 Uhr, noch in diesem Jahr. „Da stimmen wir uns eng mit dem DRK ab. Wir sind in Gesprächen, sagt der Pirminiuswerk-Geschäftsführer.

Im Obergeschoss der Hallplatz-Galerie soll in diesem Jahr der Discounter Tedi einziehen. Mall-Eigentümer Mimco Capitals nennt ein Datum: Am 31. Mai werde man die Flächen an die Einzelhandelskette übergeben. Foto: Claus-Peter Schmidt

Hallplatz-Eigentümer: Ende Mai Übergabe an Tedi

Bei der Heinrich-Kimmle-Stiftung hofft man auf den baldigen Einzug neuer Mieter in der Einkaufsgalerie und damit auf eine stärkere Anziehungskraft. Eigentümer Mimco Capitals erklärte dieser Tage: Man werde die für die Einkaufskette Tedi vorgesehene, erweiterte Fläche am 31. Mai übergeben. Wie lange sich Tedi dann für die Einrichtung Zeit nimmt, liege nicht in der Hand von Mimco. Noch kein Datum nennt der Berliner Immobilien-Fondsverwalter für die Übergabe der auf gut 1500 Quadratmeter erweiterten Flächen an den niederländischen Fitness-Center-Betreiber Basic-fit.