Aprilscherze, die mit Cannabis zu tun hatten, sind dem Ordnungsamt Zweibrücken wohl ein Dorn im Auge. Aus diesem Grund könnte es einem Pizza-Lieferdienst an den Kragen gehen. Der Witz war, dass eine Pizza mit Cannabis angereichertem Öl verkauft wird. „Die Freude im Netz war riesig, die Leute haben sich kaputtgelacht“, beschreibt Stephan Philippi, Chef des Pizza-Lieferdienstes „Phils Pizza“ in der Alten Ixheimer Straße, seinen Aprilscherz. Das Ordnungsamt fand das nicht lustig. In einem Brief schrieb das Ordnungsamt, dass der Lieferdienst-Chef mit seinem Aprilscherz eine Ordnungswidrigkeit begangen hat.

