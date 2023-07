Soll Saarbrücken zur Cannabis-Modellkommune werden? Ein entsprechender Antrag von den Fraktionen der FDP, Grünen und Linke wurde dieser Tage im Stadtrat diskutiert − mit bislang neutralem Ausgang.

Mit breiter Mehrheit wurde der Antrag der drei Stadtratsfraktionen zunächst zur Beratung in den städtischen Sozialausschuss vertagt. „Es gab also nicht keine Entscheidung“, sagt ein Sprecher der Landeshauptstadt. Die Bewerbung als Cannabis-Modellkommune ist damit vorerst aufgeschoben. In einer solche Modellkommune soll es eine regulierte Cannabis-Industrie geben. Dabei soll unter anderem der Zugang zu sicheren Produkten gewährleistet werden, ebenso sollen Präventionsmaßnahmen für Jugendliche entwickelt und neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Saarbrückens CDU und SPD kritisierten, dass es bislang noch keine bundesweite Rechtsgrundlage für das Vorhaben gibt.