Bevor sie ihre Haftstrafe antrat, nahm eine 46-Jährige regelmäßig Drogen. Gehörte ihr auch das Päckchen mit Tee, das Cannabinoide enthielt und in ihrer Zelle gefunden wurde?

Wegen des Besitzes von Drogen muss sich eine 46-Jährige aus Kaiserslautern vorm Zweibrücker Amtsgericht verantworten. Bei einer Zellenkontrolle in der Justizvollzugsanstalt (JVA) Zweibrücken waren am 23. Oktober 2024 in einem Tee-Päckchen synthetische Cannabinoide mit einem Gewicht von etwas mehr als einem Gramm entdeckt worden.

Die Angeklagte mit Hauptschulabschluss ist längst wieder auf freiem Fuß, hat vor einigen Wochen einen Job gefunden und lebt mit ihrer Partnerin in einer gemeinsamen Wohnung. Wie sie vor Gericht angab, hat sie Schulden zwischen 50.000 und 60.000 Euro, sodass sie über eine Privatinsolvenz nachdenkt. Drogen und Alkohol konsumiere sie aktuell nicht mehr. Zu den Vorwürfen werde sie keine Angaben machen, verkündete ihr Verteidiger, Rechtsanwalt Alexander Kiefer, aus Kaiserslautern.

Zelle erst am Tag der Durchsuchung zugeordnet

Als Zeuge sagte ein Bediensteter der JVA aus. Er habe an besagtem Tag gegen 10.30 Uhr die Zelle der Angeklagten durchsucht und „einen komischen Geruch wahrgenommen“, der ihn an Marihuana erinnert habe. Seine Nase leitete ihn zu einem Päckchen mit grünem Tee, das im Regal der Angeklagten lag. Er habe es einem Sicherheitsbeamten zur weiteren Kontrolle übergeben. Die Angeklagte sei bei der Zellendurchsuchung nicht dabei gewesen, den Fund habe er aber danach mit ihr besprochen. Und sie habe gesagt, dass es ihr grüner Tee sei.

Wie das ausgesehen habe, fragte der Verteidiger. „Das war eine Art Pulver, kein Beutel – und in der Packung zusammengewickelt“, meinte der Zeuge. Wie lange seine Mandantin schon in der Zelle war, wollte Kiefer danach wissen. Daran konnte sich der Zeuge nicht erinnern. Auch nicht an weitere Gegenstände auf dem Regal. Ebenso wenig konnte er zwei Namen zuordnen, die ihm der Verteidiger nannte. Dabei handelte es sich zum einen um die damalige Zellengenossin seiner Mandantin, zum anderen um eine Bedienstete des Frauentrakts der JVA. Der Verteidiger wies darauf hin, dass die Angeklagte die Nacht zuvor in einem anderen Raum nächtigte und ihr die Zelle erst am Tag der Durchsuchung zugeordnet wurde. Er regte an, die damalige Zellengenossin und eine Justizvollzugsbedienstete als weitere Zeugen zu hören sowie die Inventarliste seiner Mandantin bei der JVA anzufordern. Zudem müsse dokumentiert sein, wann seine Mandantin in den Haftraum kam.

Prozess wird am 27. April fortgesetzt

Richter Matthias Heinzelmann unterbrach daraufhin die Sitzung. Sie soll am 27. April um 9 Uhr fortgesetzt werden. Dann sollen die beiden Zeuginnen gehört werden. Bis dahin sollen auch die JVA-Dokumentation und die Inventarliste vorliegen.