„Sonneneck“ heißt neuerdings die eingeebnete Fläche eines früheren Bunkers in der Kanadasiedlung. Dort haben am Mittwoch, 9. März, Kinder der Kanadaschule und vom Nardinihaus, Anwohner, Bewohner des Hauses Kana und Vertreter der Stadt Zweibrücken erste 2000 Blumenzwiebeln gepflanzt. Die Fläche soll zum „bunten Wohlfühlort“ werden, sagte die DRK-Quartiersbeauftragte Kim Breisch. Die Stadt hatte bereits Bäume und Sträucher gesetzt; bald kommen noch einige Sitzbänke hinzu. Die Sonne scheint oft hier an der Ecke Quebec-/Ontariostraße. Bei dieser Gelegenheit haben auch Oberbürgermeister Marold Wosnitza, Bürgermeister Christian Gauf, der Vorstand der Diakonie nebst Pflegedienstleitung und Quartierskoordinatorin und die Leiter von Wohnen-Plus der Sparkasse zur Schaufel gegriffen und mit DRK-Helfern Blumenzwiebeln gepflanzt. Diese sind eine Spende vom Globus Einöd.