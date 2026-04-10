Eine Immobilienanzeige sorgt in der Zweibrücker Innenstadt für Aufruhr. Jetzt erzählt die Wirtin des Café No. 6, was an den Gerüchten um die Schließung dran ist.

„Ich bin da. Ich habe nicht die Flucht ergriffen. Ich wandere nicht nach Sizilien aus. Mir geht es gut, ich bin nicht krank. Und wir verkaufen nicht. Wir suchen nur einen Nachfolger, weil ich mich langsam mehr um meine Familie kümmern will“, stellt Ada Cutaia klar. Nach 15 Jahren als Inhaberin des Café No. 6 in der Zweibrücker Mühlstraße wolle sie einfach kürzertreten. Ein Internetposting des Zweibrücker Maklers Immobilia in einem sozialen Netzwerk hatte am Donnerstag für Aufregung unter der Stammkundschaft gesorgt und das Lokal, das auch als Spizzico und „es Lavazza“ bekannt ist, zum Stadtgespräch gemacht.

„Café/Bistro und Eisdiele zu verpachten“, stand in dem mittlerweile gelöschten Posting. 136 Quadratmeter Gewerbefläche, voll ausgestattet, rund 60 Sitzplätze innen und zwischen 20 und 25 Sitzplätze vor dem Lokal pries der Makler an, inklusive Möblierung und aller Geräte und Maschinen. Allerdings stand eindeutig „zu verpachten“ in der Anzeige. Der eine oder andere scheint dies übersehen zu haben. „Den ganzen Tag ging gestern das Handy, ich musste es lautlos stellen“, sagt Ada Cutaias Mann Marcello Cutaia, der in Niederauerbach einen Stuckateurbetrieb mit zehn Mitarbeitern führt. „Ich hann gelees, ihr mache zu unn vekaafe. Was isn los?“, lässt er eine der vielen Nachrichten der Mailbox ablaufen. Sie stammt von einem der vielen Stammgäste. Und auch im Café selbst wurde Ada Cutaia ständig angesprochen, ob sie schließe – und habe sich daher den ganzen Donnerstag über rechtfertigen und erklären müssen, dass sie einfach nur einen Nachfolger sucht.

In 15 Jahren einen Namen gemacht

Vor 23 Jahren eröffnete Imo Schäfer, ehemaliger Inhaber von Leder Schäfer in der Hauptstraße, das Café Lavazza in der Mühlstraße. Seit 20 Jahren arbeitet Ada Cutaia in dem stadtbekannten Café, seit 15 Jahren ist sie die Inhaberin und mittlerweile auch die Besitzerin des Hauses, das das Ehepaar Imo Schäfer abgekauft hat. In dieser Zeit hat sich die 51-jährige zweifache Mutter mit Café, Speiseeis, dem Mittagstisch, kleinen italienischen Gerichten und auch dem Frühstücksangebot und Buffets einen Namen gemacht in Zweibrücken. Bekannt ist sie aber auch für ihr charakteristisches Lachen und ihre stets gute Laune. Viele Stammgäste besuchen ihr Café, das auch mal eine Zeit lang als Café d’oro firmierte.

„Wir verkaufen nicht. Aber ich will langsamer machen, mich mehr um Familie und Privates kümmern. Wir haben mehrere Mietwohnungen, mein Vater lebt in Sizilien und ist krank. Ich arbeite 250 Stunden im Monat hier. Jetzt ist ein guter Moment, um einen Nachfolger zu finden“, sagt sie. Sie brauche mehr Zeit für sich, werde den Laden aber nicht alleine lassen. Einen Dönerimbiss werde es nicht geben: Café und Eisdiele, die nebeneinander lagen und vor Corona durch Umbaumaßnahmen vereint wurden, sollen bleiben und ihren Charakter auch behalten. Man verpachte das Café nur, wenn es passe. „Wenn nicht, bleibe ich“, stellt sie klar. Das Café No. 6, benannt nach der Hausnummer, sei ihr Kind.

Kinder scheiden als Nachfolger aus

Apropos Kinder: Die beiden Töchter scheiden als Nachfolgerinnen aus. Eine ist Lehrerin, die andere möchte noch studieren. „Ich hatte 15 Jahre keinen Sonntag und keinen Feiertag frei. Ich jammere nicht, ich wollte das so. Aber langsam wird es Zeit, einen Nachfolger zu suchen“, sagt die Italienerin. „Wenn sich jemand für das Lokal interessiert: Das läuft alles über Immobilia. Wir selbst geben keine Auskünfte“, bittet Marcello Cutaia, von persönlichen Anfragen abzusehen. „Ich hoffe, wir finden jemanden, der passt. Eine Familie kann gut davon leben“, sagt Ada Cutaia.

„Und um es nochmal klar zu sagen: Wir verkaufen nicht, wir verpachten nur. Und das auch nicht gleich morgen“, stellt Ada Cutaia klar. Denn schließlich hat sie für Weihnachten dieses Jahr bereits Reservierungen für das Weihnachtsmenü.