Das Café No. 6 in der Fußgängerzone, bei den Zweibrückern als Lavazza bekannt, sucht einen Pächter für die Nachfolge von Wirtin Ada Cutaia. Vermarktet wird das Café von der Zweibrücker Immobilienfirma Immobilia. Die Wirtin sagte am Donnerstag gegenüber der RHEINPFALZ, sie wolle sich langsam aus dem Geschäft zurückziehen, um mehr Zeit für ihre Familie zu haben. Sie sei aber weder krank noch in Geldnöten und werde auch nicht kurzfristig schließen.