In St. Ingbert ist ein Autofahrer mit seinem Cabrio von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt, wie Feuerwehrsprecher Florian Jung mitteilt. Der Mann sei gegen 15 Uhr am Dienstag mit seinem Wagen in der Straße In den Schankgärten von der Straße abgekommen, mit einem Findling zusammengestoßen und dann gegen einem Baum gekracht. Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr rückten an. Aus der Motorhaube sei Qualm gekommen; ein Feuerwehrmann habe daraufhin die durch den Zusammenstoß deformierte Motorhaube geöffnet und ihr Inneres mit einer Wärmebildkamera überprüft. Ein Brandnest habe nicht festgestellt werden können, sagt Jung. Helfer klemmten die Batterie ab und streuten die aus dem Auto ausgelaufenen Betriebsstoffe ab.