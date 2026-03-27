14 Punkte Vorsprung, doch kein Leerlauf: Contwigs Zweite bleibt fokussiert. Gegen den SVN II geht es um Reaktion und Rhythmus im vorletzten Heimspiel.

Mit 14 Siegen und einem Unentschieden ist der SV Palatia Contwig II bislang durch die Saison gepflügt. Dem FC Kleinsteinhausen ist es vergangenen Sonntag beim 4:2-Heimsieg als erste Mannschaft der C-Klasse West gelungen, den Tabellenersten zu schlagen. Und ausgerechnet jetzt steigt das Spitzenspiel gegen den Zweiten SVN Zweibrücken II: am Samstag um 15 Uhr in Contwig.

Charles Hopkins, Coach des SV Palatia Contwig II , hatte die Art und Weise, wie die Niederlage zustande kam, unter der Woche noch nicht vollends verdaut, wie er mit einem „Jein“ auf die Frage verriet. „Wir sind zwar geschwächt in die Partie gegangen, das soll aber keine Ausrede sein. Wir hatten einfach einen schlechten Tag erwischt. Vielleicht war das Training unter der Woche zu hart“, sagt er lachend. „Glück im Unglück war natürlich, dass der damalige Zweite TuS Wattweiler verloren hat und unser 14-Punkte-Vorsprung weiter Bestand hat“, konnte er sich etwas trösten.

Charles Hopkins: Zügel jetzt nicht schleifen lassen

Er will die Aussage nicht als Machtdemonstration bewertet wissen, sondern die mannschaftlichen Ziele darstellen. Und er kann alle Teams der Liga beruhigen: Auch wenn derzeit alles nach einer Meisterschaft für die Contwiger aussieht, rechnerisch sind sie noch nicht durch. „Und wir werden die Zügel jetzt nicht schleifen lassen, das mache ich meinen Spielern immer wieder klar. Denn es geht um Fairness allen Mannschaften gegenüber“, so Hopkins. Man werde die Saison komplett durchziehen wie bisher.

Die Palatia hat zudem Vereinsziele, die sie umsetzen möchte. „Wir trainieren hart, teilweise dreimal die Woche. Auch parallel zur ersten Mannschaft, da sehen meine Jungs, wie schnell und hart es dort zugeht. Es sind viele junge Talente in meiner Mannschaft. Die möchten, wie es einige andere diese Saison schon geschafft haben, an den Kader der Bezirksliga herankommen. Darum geben wir weiter Gas“, sagt Hopkins.

Jan Schmidt: Dürfen uns keinen Patzer erlauben

Auf die Partie gegen die Niederauerbacher Zweite, die das vorletzte Heimspiel der Saison in Contwig (Anstoß: Samstag, 15 Uhr) ist, freut er sich besonders. „Sie waren bisher der stärkste Gegner, gegen den wir gespielt haben“, urteilt er. „Auch sie versuchen, den Ball auf dem Boden zu lassen, im Hinspiel ging es ständig hin und her. Für mich zählten sie schon vor der Saison vorne dazu, das haben sie im Lauf der Runde bestätigt.“

Jan Schmidt Foto: Marco Wille

Mit Rang zwei hat ebenjener SVN Zweibrücken II jetzt seine bislang beste Saisonplatzierung erreicht. Um die zu halten, muss der SVN seine Siegesserie aus eigener Kraft ausbauen, auf Patzer der Konkurrenten dahinter kann das Team nur hoffen. Zuletzt hat die Elf von Jan Schmidt dreimal nicht verloren. „Das wird am Samstag in Contwig natürlich schwer. Die Palatia spielt konstant gut und steht berechtigterweise da oben. Jedes Spiel ist jetzt für uns entscheidend im Kampf um Platz zwei, den wir nicht mehr hergeben möchten“, sagt Schmidt. Einen Patzer dürfe man sich praktisch nicht erlauben, wenn Wattweiler oder Ixheim II dahinter bleiben sollen. „Auch Petersberg II und Kleinsteinhausen sind ja dicht dran.“

Schmidt geht in Rolle als „Nur-noch-Trainer“ auf

Die Vorfreude auf den Ligaprimus ist groß beim 27-jährigen Bankkaufmann, die Palatia will gerne Revanche für die 2:3-Hinspielniederlage nehmen. „Wir sind uns von der Spielanlage ähnlich, es wird bestimmt ein gut anzuschauendes Spiel werden“, mutmaßt Schmidt vorab. Er wird wieder ausschließlich von der Seitenlinie coachen. Nach dem dritten Kreuzbandriss ist seine Spielerkarriere endgültig beendet. „Natürlich würde ich in meinem Alter noch gerne auf dem Platz mitmachen“, gibt er zu. Aber: Es macht mir auch an der Seitenlinie als reiner Trainer Spaß. Die Spieler anzuweisen, die Taktik oder Trainingsinhalte auszuarbeiten, das ist auch eine coole Rolle, in der ich aufgehe.“

Den SVN und die Palatia trennen 14 Punkte, bei der Tordifferenz sind sie aber identisch. Contwig II hat eines weniger kassiert (22), dafür die Zweibrücker eines mehr geschossen (64). Schmidt erwartet eine temporeiche Partie. Im Tor soll Yannik Voit stehen. Der ist eigentlich die Nummer eins in der ersten Mannschaft, fiel allerdings Monate wegen einer Knieverletzung aus. „Er wird ein paar Spiele bei uns machen, um Spielpraxis zu bekommen, bevor er wieder hochrückt“, erklärt Jan Schmidt die Personalie.