Mit dem Kantersieg beim noch punktlosen FV Münchweiler II führt der TuS Rumbach die Tabelle an. Der Spitzenreiter der Ost-Gruppe kann mit drei Siegen in drei Spielen einen Start nach Maß feiern. Mit derselben makellosen Bilanz steht in der West-Gruppe die Zweite des SV Martinshöhe da.

Gruppe West

In Zweibrücken fand das Spiel zweier gut gestarteter Mannschaften statt. Während die Zweibrücker mit einem überzeugenden Sieg und einem unglücklichen Unentschieden begannen, überzeugte Martinshöhe mit zwei Siegen zu Beginn der Saison. So ähnlich die jeweiligen Vorzeichen waren, so deutlich zeichnete sich anschließend eine klare Partie ab. Denn bereits nach einer knappen halben Stunde hatten die Gäste vier Tore durch Yannik Schuster (10.), Maximilian Reischmann (17.) und Elias Kaiser (19., 33.) erzielt. Nic Michel traf noch vor der Pause für die Heimmannschaft (45.). Dieser kleine Hoffnungsschimmer zerschlug sich jedoch direkt zu Beginn der zweiten Hälfte. Lukas Wintergerst (50.) erhöhte kurz nach Wiederanpfiff, Silas Dahl (58.) sowie erneut Reischmann (63.) und Jonas Schmidt (75.) per Elfmeter sorgten für den sehr deutlichen Endstand und einen einwandfreien Saisonstart von Martinshöhe II.

SG Höhfröschen/Rieschweiler III - SG Thaleischweiler Fröschen 2:4. Bei hitzigen Temperaturen zeigte die Gastmannschaft direkt, dass sie weiter machen möchte, wo sie aufgehört hat. Mit einem Doppelschlag von Nico Zimmermann (6.) und Fabio Wind (7.) gingen die Gäste früh in Führung. Anschließend verletzte sich Felix Knecht in einem Zweikampf, was zu einer längeren Unterbrechung führte, bei der auch Sanitäter benötigt wurden. Mittlerweile gibt es „Entwarnung“, eine schlimmere Verletzung scheint nicht vorzuliegen. Kurz nach der Pause kam die Heimmannschaft aber durch einen Treffer von Tim Knerr (53.) wieder ran. Thaleischweiler-Fröschen ließ aber nichts anbrennen und baute die Führung anschließend weiter aus. Verantwortlich dafür waren Ritchy Lambright (66.) und Adrian Kohlenbach (84.). Mit dem Schlusspfiff erzielte Jannik Wien (95.) zwar noch einen Treffer für die Gastgeber, betrieb damit aber nur noch etwas Ergebniskosmetik. Ein Lob galt auch dem Schiedsrichter, der die Partie sehr gut leitete.

TuS Wattweiler - SG Contwig/Stambach 1:2. Ein enges Spiel sahen die Zuschauer in Wattweiler. Nach etwas mehr als einer halben Stunde ging Wattweiler in Person von Danny Stauner (18.) und einem schönen Treffer aus 20 Metern in Führung. Diesen Vorsprung nahm man dann auch mit in die Pause. Zu Beginn der zweiten Halbzeit konterte Dominik Sefrin (48.) den schönen Treffer mit einem direkt verwandelten Freistoß aus 18 Metern. Die Gäste ließen nicht nach und sicherten sich in Minute 68. den Führungstreffer durch Lukas Enkler, der gleichzeitig damit auch den Endstand markierte. Somit bleibt Wattweiler auch weiterhin ohne Punktgewinn.

FC Kleinsteinhausen - SV Ixheim II 0:0. Nach einem überzeugenden Auftaktsieg traten die Gäste in Kleinsteinhausen an, die letzte Woche mit einem Unentschieden in die Saison starteten. In einer schön anzuschauenden und wilden Partie lieferten sich beide Parteien einen Schlagabtausch, ohne das jedoch Tore fielen. Beide Torhüter konnten sich mehrfach auszeichnen, Marvin Ewald traf aus knapp 20 Metern das Aluminium. Somit endete die Partie mit einem für beide Seiten versöhnlichen Unentschieden der besseren Sorte.

TSG Mittelbach-Hengstbach - SV Großsteinhausen II abgesagt. Die Gäste waren nicht angetreten.

Gruppe Ost

FC Ruppertsweiler - SV Trulben II 3:3. Der FCR hatte ein Chancenplus und kam in der vierten Minute der Nachspielzeit zwar zum vermeintlichen 4:3, doch der Treffer wurde wegen Abseitsstellung nicht anerkannt. Louis Groh traf aus 35 Metern (16.) zur Gästeführung. Das 1:1 von Karl Seckoll (25.) fiel aus 20 Metern Torentfernung. Connor Leonhard (27.) brachte die Gäste abermals in Führung – nach einer Ecke per Kopf in Führung. Das 2:2 und 3:2 besorgten Wladislaw Buseinus (44.) und Thorsten Konrad (60.). Niko Lange rettete in der vorletzten Minute den Gästen ihren Punkt.

SV Hilst II - FC Fehrbach II 0:0. Das Endergebnis spiegelt den Verlauf. Beide Mannschaften hatten Chancen, kamen aber über eine gerechte Punkteteilung nicht hinaus, weil kein Ball den Weg ins Tor fand.

FV Münchweiler II - TuS Rumbach 1:9. Den Ehrentreffer für die Münchweilerer markierte Luca Paque zum zwischenzeitigen 1:3. Die Rumbacher Torschützen: Maximilian Görtler, Tom Harde, Marcel Stegner, David Harde, Eugen Stapper und Joshua Grundel.

FC Rodalben II - Pirmasenser Sportverein 7:3. Im zweiten Spielabschnitt war der Pirmasenser Sportverein chancenlos. Die Gastgeber kamen zu ihren ersten drei Punkten mit Toren von viermal Christian Dully, zwei Toren von Joe Welter und einem von Axel Immel. Die Torschützen der Gäste: Kevin Piepenhagen, Sebastian Roos und Michael Stretz.

FC Hengsberg - SV 53 Rodalben 0:8. In den letzten vier Minuten erhöhten die Gäste mit vier Toren zu einem mehr als klaren Endstand. Am Sieg der Rodalber hatte auch beim Stand von „nur“ 0:4 in der 86. Minute keiner gezweifelt. Die Torschützen: Nils Fischer (2), Dennis Schröder (4), Patric Früh und Nicolai Agne.