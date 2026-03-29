Niederauerbachs Zweite lässt mit einem klaren Sieg beim eigentlich unangefochten führenden SV Contwig aufhorchen. Um den Primus noch einzuholen, ist es aber wohl zu spät.

Am 19. Spieltag in der C-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken Ost gab es an der Spitze keine Überraschung. Tabellenführer SV 53 Rodalben sowie die Verfolger SV Trulben II und SG Heltersberg/ Geiselberg II verbuchten Erfolge. Durchaus überraschend war hingegen, dass in Gruppe West der Zweite – SVN Zweibrücken II – im Auswärtsspiel beim Tabellenführer Palatia Contwig II so gehörig hat zulangen dürfen.

Gruppe Ost

FC Hengsberg - TuS Rumbach II 2:2. Rumbach agierte aus einer guten Verteidigung heraus, musste aber zuerst einen Treffer von John Barwanietz nach einer halben Stunde Spielzeit hinnehmen. Das 1:1 von Eugen Stapper fiel 20 Minuten vor Spielende, bevor Peter Zipf (75.) wieder den Gastgeber in Führung brachte. Die Gäste blieben dran und erkämpften sich verdient ein Unentschieden durch den Treffer von Andre Köhler (85.). Es war der allererste Punkt für Rumbach II in dieser Saison.

SV Erlenbrunn II - SV Trulben II 3:7. Die 3:1-Pausenführung musste das Heimteam in der zweiten Spielhälfte aus der Hand geben. Klare Feldvorteile nutzte der Gastgeber mit Toren von Leon Thelemann (14.), Max Ankener (25.) und Dennis Rohlf (31.). Luis Abel (18.) glich in der Anfangsphase zum 1:1-Zwischenstand aus. Nach dem Seitenwechsel bauten die Gäste mehr Druck auf und wendeten so das Blatt zum Auswärtssieg. Benjamin Olorunyomi (50.), Sebastian Boßlet (55.), Denis Kuretzki (66., 68.) und Luca Traudt (70.) waren die Torschützen, hinzu kam ein Eigentor.

SG Bruchweiler/ Busenberg - Pirmasenser Sportverein 2:0. In einer mäßigen Begegnung konnte Bruchweiler mit dem Tor von David Peddinghaus (15.) in Führung gehen. Nach einer halben Stunde Spielzeit gelang Andre Laux per verwandeltem Foulelfmeter die 2:0-Führung. Weitere Höhepunkte blieben im Anschluss Mangelware.

SG Kröppen/ Vinningen - SpVgg Ludwigswinkel 4:3. In einer hitzig geführten Partie, zu der kein regulärer Schiedsrichter erschienen war, gingen die Gäste durch Tim Letzelter in Führung. Direkt im Anschluss gelang Hugo Vogt (21.) der Ausgleich. Nach der Pause traf Julian Dittmar (49.) zur abermaligen Gästeführung, die Felix Ernst (60.) abermals ausglich. Es ging munter weiter, und zum dritten Mal kamen die Gäste zur Führung, dies per verwandeltem Foulelfmeter von Sandro Marinello (71.). Mit viel Kampfgeist riss die Heimelf das Ruder nochmals herum. Spielertrainer Eugen Besrodni (72.) und Ernst (88.) trafen zum 4:3-Endstand.

FC Dahn - SV 53 Rodalben 0:4. In der von einer beidseitig starken Vorstellung geprägten Begegnung kam Rodalben in der achten Minute mittels verwandeltem Foulelfmeter durch Martin Behljulji in Führung. Kampfbetont ging es weiter, und der Gastgeber hielt das Tempo des Aufstiegsaspiranten gut mit. Nicolai Agne (47.) und zwei weitere Treffer von Behljulji (67./Foulelfmeter/87.) besiegelten den Auswärtssieg des Tabellenführers.

SG Heltersberg/Geiselberg II - FC Fehrbach II 4:0. Der Gastgeber benötigte eine halbstündige Anlaufphase. Danach kam die SG vor 100 Zuschauern zu einem klaren und verdienten 4:0-Heimsieg. Yanick Gundacker per Doppelschlag (32., 34.) sowie Niclas Schmidt (45.) und Maximilian Entenmann (53.) trafen für den Tabellendritten.

Gruppe West

SV Palatia Contwig II - SVN Zweibrücken II 0:4. Im Top-Duell des Spieltags reisten die Zweibrücker per Katzensprung nach Contwig. Die Hausherren waren als Tabellenführer mit großem Vorsprung auf den Zweiten Favorit, mussten aber erstmal einen Rückstand hinnehmen. Robert Siko (26.) brachte die Gäste in Führung. Dies war gleichbedeutend mit dem Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel waren es erneut die Zweibrücker, die zur Stelle waren. Hendrik Hunsicker (48.) erhöhte kurz nach Wiederbeginn. Im Anschluss drückte der Ligaprimus, die Zweibrücker zeigten jedoch eine starke Abwehrleistung. Kurz vor Ende nutzten die Gäste dann die Lücken in der heimischen Abwehr und schraubten den Spielstand durch Theodoros Kaltsidis (89.) und ein Eigentor (90.+2) weiter in die Höhe.

SV Großsteinhausen - SV Ixheim II 5:1. Die Zuschauer sahen eine furiose Anfangsphase. Den Führungstreffer der Hausherren von Marvin Lethen (3.) konnte Markus Riffel (7.) schnell ausgleichen, ehe Marvin Lethen (15.) erneut für die Führung der Gastgeber sorgte. Im Anschluss legte sich der Schwung etwas, Tore fielen vorerst keine mehr. Nach dem Seitenwechsel waren es dann die Hausherren, die von Beginn an die Spielkontrolle behielten und durch den überragenden Marvin Lethen (58., 67.) weiter nachlegten. Den Schlusspunkt setzte Florian Waitzl (88.).

FK Petersberg II - SG Höhfröschen/Rieschweiler 3:0. Die Heimelf aus Petersberg erwischte einen guten Start und führte bereits früh durch Treffer von Sebastian Schäfer (12.) und Christoph Theisohn (13.). Diese Führung nahmen die Hausherren auch mit in die Pause. Nach dem Seitenwechsel bemühten sich die Gäste um den Anschluss, fanden aber kein Durchkommen bei den Gastgebern. In der 80. Spielminute machte dann Alexander Hever alles klar und stellte auf 3:0.

SG Knopp/Wiesbach II - TSG Mittelbach-Hengstbach 6:0. Die SG hatte von Beginn an die Spielkontrolle und konnte sich mit Toren von Marlon Klose (12.), Lars Ernst (45.) und Justin Gries (45.+1.) eine komfortable Halbzeitführung sichern. Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste nicht in die Partie und mussten, statt eine Aufholjagd hinzulegen, drei weitere Treffer hinnehmen. Lars Ernst (55.), ein Eigentor (72.) und Joseph Flanning (86.) schraubten das Resultat beim souveränen Heimsieg hoch.

TuS Wattweiler - FC Kleinsteinhausen 2:3.