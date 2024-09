PIRMASENS. Mit dem vierten Sieg in Folge verteidigen der SV 53 Rodalben und der TuS Rumbach die Tabellenführung in der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost. Nichts Neues auch in der Westgruppe: Der SV Martinshöhe II führt nach seinem deutlichen Sieg in Wallweiler weiterhin die Tabelle an.

Gruppe West

TuS Wattweiler - SV Martinshöhe II 0:4. Der Tabellenführer gewann klar und deutlich beim Schlusslicht. Spieler des Spiels war Jonas Schmidt , der mit seinem Hattrick (50., 79., 87.) maßgeblich am Sieg des SVM beteiligt war. Martinshöhe ist derzeit mit 13 Punkten aus fünf Spielen der Ligaprimus. Wattweiler wartet weiterhin auf den ersten Punktgewinn.

SG Höhfröschen/Rieschweiler III - SV Großsteinhausen II 4:0. Die Partie entschied sich bereits vor dem Pausenpfiff, da alle vier Treffer im ersten Durchgang fielen. Ein Doppelpack von Jannik Wien (12., 39.) und die Tore von Patrick Klein (21.) und Kim Schöpp (28.) sorgten für den verdienten Sieg.

SVN Zweibrücken II - TSG Mittelbach-Hengstbach 8:2. Bis zur Pause lagen die Gäste zwei Mal in Führung (24., 34.), kassierten jedoch auch zwei Mal den Ausgleich (31., 44.). Im zweiten Durchgang war der SVN dann die klar dominierende Mannschaft und erzielte sechs weitere Treffer zum hohen und verdienten Heimsieg. Für die TSG Mittelbach-Hengstbach trafen Tim Bauer (24.) und Durmus Demirel (34.). Die Treffer für den SVN Zweibrücken II erzielten John Manga (3), Nic Michel (2), Kerem Demirel, Philipp Schulakow und Marco Nickolaus.

SV Ixheim II - SG Maßweiler-Höhmühlbach II 2:1. Nach torloser erster Hälfte brachte Maik Ruban den SVI in der 58. Minute in Führung. Die Gäste glichen jedoch durch Sascha Joas in der 82. Minute aus. In der zweiten Minute der Nachspielzeit war es dann erneut Ruban, der sich mit seinem zweiten Treffer zum Matchwinner krönte und dem SV Ixheim den Sieg in letzter Sekunde bescherte.

FC Kleinsteinhausen - SG Thaleischweiler-Fröschen 1:0. Der eingewechselte Begir Qela entpuppte sich als Edeljoker. In der 60. Minute traf er zum 1:0 für Kleinsteinhausen und damit zum Sieg.

Gruppe Ost

FV Münchweiler II - Pirmasenser Sportverein 4:1. Im Duell der noch Sieglosen kamen die Gäste besser ins Spiel. Alexander Ehrhart brachte nach zehn Spielminuten den Pirmasenser Sportverein mit 1:0 in Front. Nach dem 1:1 von Sebastian Weisshäuptel (33.) wurde der zweite Spielabschnitt dann klar bestimmt. Chancen zum Heimsieg nutzten Weisshäuptel (63.), Toni Kraus (66.) und Peter Brakonier (90.). Damit stand der erste Saisonsieg fest.

SV Trulben II - FC Fehrbach II 1:1. In der Anfangsphase traf Sebastian Becker für das Gästeteam zur Führung, die kurz vor Spielende Lars Lutwitzi zum späten Remis ausglich.

SV 53 Rodalben - SpVgg Ludwigswinkel 3:0. Die Gäste beschränkten sich auf die Defensive, und der Gastgeber bestimmte die Begegnung. Nach 15 Minuten stand es 2:0 nach Toren von Luca Pfundstein (4.) und Jannis Matheis (15.). Dennis Schröder sorgte kurz vor Spielende für das Tor zum 3:0.

FC Hengsberg - TuS Rumbach 1:9. Nur knapp verpasste der Mittabellenführer einen zweistelligen Auswärtssieg. Den Ehrentreffer für den FCH besorgte Robin Köhler 15 Minuten vor Spielende. Zum Auswärtssieg trafen: Leonardo Savandic (17.), Nils Propheter (22.), Paul Langenberger (27.), Tim Leidner (39., 43.), Tom Harde (55.), Paul Hämpel (71.).