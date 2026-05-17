Die Aufstiegsfrage ist hüben wie drüben geklärt: Die C-Klasse West hat die Saison schon vor Wochenfrist beendet. Die Ost-Gruppe zieht jetzt nach – die Spannung aber ist raus.

Laut der neuen Spielordnung des Südwestdeutschen Fußballverbandes steigen in der C-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken – in Gruppe Ost wie West – die beiden Tabellenzweiten direkt in die B-Klasse auf. Die bislang üblichen Entscheidungsspiele entfallen. In der Gruppe Ost darf somit die Reserve der SG Heltersberg/ Geiselberg als Tabellenzweiter aufsteigen. Die Westgruppe war schon vor Wochenfrist fertig. Aufgestiegen sind dort die zweiten Mannschaften von SV Palatia Contwig und SVN Zweibrücken als „Vize“.

SG Kröppen/ Vinningen - SV 53 Rodalben 5:3. In einer ausgeglichenen Partie konnte die Spielgemeinschaft individuelle Fehler des Tabellenführers eiskalt nutzen. Mit dem torreichen 5:3 konnte der Gastgeber den achten Heimsieg in der Saison verbuchen und für die Gäste war es erst die zweite Niederlage in der Rückrunde. Eugen Besrodni war mit drei Toren beim Gastgeber zur Stelle sowie Jan Kupper und Berhane Mesgen. Für den Meister der C-Klasse trafen Florian Skobniuk, Martin Behljulji und Costinel Boruga.

FC Hengsberg - FC Dahn 0:5. Die drei Punkte nahmen die Gäste aus Dahn ungefährdet mit. Daniel Breiner war mit drei Toren treffsicherster Dahner Akteur. Manuel Kunz und Michael Burkhard waren jeweils mit einem Tor zur Stelle.

SpVgg Ludwigswinkel - SV Trulben II 0:6. Die Gäste waren das spielbestimmende Team. Die Defensive des Gastgebers stand tief. Die tief gestaffelte Abwehrreihe konnten Thomas Hartmann, Jannis Schehrer, Christoph Jung, Jannik Groh sowie Nico Hatzfeld und Luis Abel knacken.

FC Ruppertsweiler - Pirmasenser Sportverein 5:0. Mit dem Heimerfolg konnte der FCR im letzten Heimspiel seinen vierten Tabellenplatz verteidigen. Die fünf Tore erzielten: Oliver Geib (25.), David Zäh (45.), Sergej Müller (65.), Levin Rentel (67.) und Nikos Fuhrmann (90.).

SG Heltersberg/Geiselberg II - SG Bruchweiler/Busenberg 9:0. Mit einem fast zweistelligen Heimsieg war der Tabellenzweite zuhause zum zwölften Mal ungeschlagen. Vier Tore fielen in Hälfte eins und fünf Tore im zweiten Abschnitt. Die Tore erzielten: Dustin Lojewski (5.), Vincent Keller (14., 21.), Maximilian Entenmann (35., 61.), Manuel Wittmann (48.), Marvin Kiy (65.), Alexander Schmal (68.) und Saverio Messina (86.).

FC Fehrbach II - TuS Rumbach II abgesagt. Der TuS Rumbach trat beim drittstärksten Heimteam der Klasse nicht an.