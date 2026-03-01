Der SV 53 Rodalben zieht in der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost einsam seine Kreise an der Tabellenspitze. Elf Punkte Vorsprung nach 13 Spieltagen sind ein Pfund.

SG Heltersberg/ Geiselberg II - SV Erlenbrunn II 5:0. Die Hausherren erhöhten im zweiten Abschnitt binnen sechs Spielminuten mit drei Torschützen nacheinander. Dustin Lojewski (50.), Manuel Wittmann (52.) und Lukas Stucky (56.) durften für den Tabellendritten ran. Yanick Gundacker (11.) und Doppeltorschütze Wittmann (28.) trafen zum 2:0-Pausenstand.

SpVgg Ludwigswinkel - Pirmasenser Sportverein 2:6. Vom Tabellenstand kam man leicht zur Einschätzung, dass das Spiel eine klare Angelegenheit werden könnte. Weit gefehlt. Aufgrund verletzungsbedingter Engpässe war die Heimelf geschwächt und ließ sich schon in der ersten Halbzeit förmlich überrollen. Zur 4:0-Pausenführung für die Gäste trafen Felix Heidelberg (7., 42.), Soufiane El Alaoui (13.) und Sebastian Roos (40.). Zum halben Dutzend erhöhten in Abschnitt zwei Heidelberg (59.) und Mohamed Ouafi (72.). Die Ehrentreffer erzielten Emilio Marinello per Foulelfmeter (74.) und Julian Dittmar (82.).

FC Dahn - FC Hengsberg 3:1. In einem Spiel, das vom FC Dahn souverän geführt wurde, gelang erst den Gästen durch Niklas Igel die Führung. Noch vor der Pause drehte Manuel Domzol per Doppelschlag (25., 41.) die Begegnung. Den Endstand zum 3:1 besorgte nach dem Seitenwechsel Domzol mit seinem dritten Tagestreffer (68.).

SV 53 Rodalben - FC Ruppertsweiler 3:1. Auf dem harten Untergrund lieferten sich beide Mannschaften eine kampfbetonte und faire Partie. Fußballerisch war keine Feinkost möglich. Nach Treffern von Nicolai Agne (5.) und Emilian Boruga (28./2:0) ließ der Gastgeber nur aufgrund eines Eigentores die Gäste wieder rankommen. Den Schlusspunkt besorgte Patric Früh kurz vor Spielende.