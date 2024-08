In der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost führt am zweiten Spieltag der TuS Rumbach nach einem Sieg über den SV Trulben II die Tabellenspitze an. Im Duell der Punktlosen setzte sich die SpVgg Ludwigswinkel gegen den FV Münchweiler II durch. Ebenfalls zu den ersten drei Punkten kam der FC Fehrbach II beim Pirmasenser Sportverein. In der Westgruppe kam der so stark eingeschätzte SVN Zweibrücken II nur zu einem Remis.

C-Klasse Ost

FC Ruppertsweiler - FC Rodalben II 2:2. Beide Teams lieferten sich eine ausgeglichene Partie. Für die Pausenführung sorgte mit einem sehenswerten Treffer aus 40 Metern Torentfernung Emanuel Di Stefano (21.). Christian Dully verwandelte einen Strafstoß zum 1:1 (56.), und Karl Sekoll brachte 15 Minuten vor Spielende den FCR abermals in Front. Ein Platzverweis (84.) schwächte den FCR, und das Überzahlspiel nutzten die Gäste , um sich mit dem Tor von Dully (89.) ein Remis zu sichern.

TuS Rumbach - SV Trulben II 3:0. Ein Doppelschlag von David Harde (36.) und Spielertrainer Eugen Stapper (38.) brachte den Rumbachern eine 2:0-Pausenführung. Nach einer Stunde Spielzeit war mit dem 3:0 von Paul Langenberger die Begegnung praktisch schon gelaufen.

SpVgg Ludwigswinkel - FV Münchweiler II 2:0. Der Gastgeber haderte lediglich mit der Chancenauswertung. Lars Schäfer (18.) sorgte mit seinem Tor für die 1:0-Pausenführung, und sechs Minuten vor Ende besiegelte Christoff Herzog mit verwandeltem Foulelfmeter den ersten Saisonsieg.

FC Hengsberg - SV Hilst II 0:6. Die ersten 30 Minuten gingen an die Gäste. Dabei gelang Manfred Oßwald nicht nur ein Hattrick (3., 5., 10.), er sattelte gar noch einen drauf und schaffte mit dem Treffer in der 28. Minute einen „Vierertrick“ (28.). In der Schlussphase erhöhten Sven Meier (88.) und Daniel Durm (90.). Im zweiten Abschnitt war der Gastgeber zwar besser, kam aber zu keinem Torerfolg.

Pirmasenser Sportverein - FC Fehrbach II 1:5. Letztendlich verpasste der Pirmasenser Sportverein, toremäßig auch nur annähernd mit den Gästen mitzuhalten. Die Fehrbacher Führung von Mohamed Nour (38.) glich Marc Lickteig nach zehn absolvierten Minuten in der zweiten Spielhälfte aus. Danach verdiente sich Fehrbach den Auswärtssieg mit Toren von Mohamed Nour (61.), Yannic Adrian (70., 76.) und Justin Kremer (86.).

C-Klasse West

Von Cristiano Prox Pereira

SG Thaleischweiler-Fröschen - TuS Wattweiler 4:2. Im Kerwespiel siegte die Heimmannschaft verdient. In einem, durch die Hitze bedingt, schweren Spiel für beide Seiten zeigten die Gastgeber von Anfang an eine gute Leistung. Nach dem Führungstreffer von Zimmermann (45.) glich Wattweiler aber nach einem Leichtsinnsfehler der Hausherren durch den Treffer von Sultani aus (49.). In der Folge agierte die Heimelf aber konsequenter und kam durch ein weiteres Tor von Zimmermann (56.) sowie von Wind (59.) und Rohlf (62.) innerhalb kurzer Zeit zur deutlichen Führung. Wattweiler konnte in einem ausgesprochen fair geführten Spiel nur noch verkürzen. Igel traf in der 76. Minute.

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - SG Höhfröschen/ Rieschweiler III 1:2. Nach einem Auswärtserfolg im ersten Spiel musste sich die Elf aus Maßweiler beim ersten Einsatz zu Hause geschlagen geben. Die Gäste erzielten zwei frühe Tore (5., 15.) durch den langjährigen Jugendtorwart des 1. FC Kaiserslautern, Elija Wohlgemuth, der drei Jahre lang mit Profivertrag ausgestattet war, seine Karriere aber wegen vielen Verletzungen beenden musste und nun für die SG Rieschweiler als Feldspieler aktiv ist. Die Gastgeber konnten eine halbe Stunde vor Schluss in Person von Joas (62.) verkürzen, zu einem Punktgewinn reichte es jedoch nicht.

SG Contwig/Stambach – TSG Mittelbach-Hengstbach 2:2. Ein leistungsgerechtes Unentschieden gab es in Contwig. Beide Mannschaften lieferten sich einen Schlagabtausch, bei dem die Gäste kurz vor Halbzeitpfiff den Führungstreffer durch Fagbuyi (43.) markierten. Lange hielt die Freude jedoch nicht, direkt nach der Halbzeitpause glich Mwangi (48.) aus. Die erneute Führung für die TSG war dann Chefsache, denn Spielertrainer Arnold traf zum zwischenzeitlichen 1:2. Aber auch diese Führung wurde schnell egalisiert. Verantwortlich hierfür war erneut Mwangi (73.), der somit einen Doppelpack schnürte.

SV Großsteinhausen II – SV Martinshöhe II 1:3. Nach einer herben Niederlage am ersten Spieltag wollten die Gastgeber auf heimischen Boden natürlich etwas Zählbares mitnehmen. Zunächst sah es auch gut aus: Nach einer torlosen ersten Hälfte traf Großsteinhausen kurz nach Wiederanpfiff zur Führung (Seider, 51.). Im Anschluss kämpften sich jedoch die Gäste in die Partie und drehten das Spiel innerhalb von 20 Minuten durch Tore von Theis (56.), Wagner (65.) und Dahl (75.). Somit steht ein bislang perfekter Saisonstart für die Zweitvertretung von Martinshöhe.

FC Kleinsteinhausen – SVN Zweibrücken II 2:2. Nach einem fulminanten 8:0-Auftaktsieg am ersten Spieltag wollten die Niederauerbacher die Leistung bestätigen. Der SVN startete stark in die Partie und belohnte sich mit zwei Toren von Demirel und Michel und der damit einhergehenden 2:0-Pausenführung. Zu Beginn der zweiten Hälfte sah jedoch Torschütze Demirel aufgrund eines Handspiels als letzter Mann die Rote Karte. Im Anschluss kippten die Spielanteile in Richtung Kleinsteinhausen. Die Gastgeber kamen noch zum verdienten Ausgleich, in einen Sieg konnten sie das Spiel aber nicht mehr ummünzen.