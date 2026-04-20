Mit einem 6:0-Sieg über den SV Ixheim II bleibt der SVN Zweibrücken klar auf Vizemeisterschafts-Kurs. Vorn zieht in Gruppe West weiterhin der SV Contwig einsam seine Kreise.

In der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost gibt es einen Platztausch im Verfolgerfeld. Die SG Heltersberg/ Geiselberg II erobert die erste Verfolgerposition. Spitzenreiter SV 53 Rodalben bleibt mit einem knappen Auswärtssieg weiterhin unangefochten an der Tabellenspitze.

SG Heltersberg/Geiselberg II - SV Trulben II 2:1. Zum Matchwinner im Topspiel des Tages wurde beim Gastgeber Dennis Scherrer, der mit einer Vorlage zum 1:0 für Manuel Wittmann (20.) zuständig war und zehn Minuten nach dem Seitenwechsel selbst auf 2:0 erhöhte. Zehn Minuten vor Spielende konnte der bisherige Tabellenzweite mit dem Tor von Denis Kuretzki verkürzen. Nach Spielende war der Tabellentausch vollzogen.

SV Erlenbrunn II - SV 53 Rodalben 1:2. Der knappe Auswärtssieg dürfte für den Tabellenführer unter die Kategorie Arbeitssieg fallen. In einer ausgeglichenen ersten Hälfte gelang Niklas Tretter (15.) das 0:1. Martin Behljulji erhöhte für den Tabellenführer (52.). 15 Minuten vor Ende gelang Luca Quindt (75.) der Anschlusstreffer. Zu mehr reichte es nicht mehr.

TuS Rumbach II - SpVgg Ludwigswinkel 0:5. Nach dem ersten Saisonsieg der zweiten Garnitur des Gastgebers am letzten Mittwoch gab es im Derby allerdings eine deutliche Niederlage. Dabei gelangen Tim Letzelter drei Tore (14., 30., 66.), während Julian Dittmar (58.) und Emilio Marinello (76.) jeweils ein Tor beisteuerten.

SG Bruchweiler/ Busenberg - FC Dahn 2:4. Die Gäste zeigten im Derby eine dominante Leistung und gingen mit dem Tor von Ricardo Nikolaus (25.) in Führung. Kurz danach gelang Andre Laux (37.) das 1:1, das bereits im Gegenzug Daniel Starke (38.) zur abermaligen Führung der Gäste nutzte. Kurz vor der Pause erhöhte Manuel Domzol (39.) für den FCD. Auch nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild. Domzol (58.) erhöhte auf 4:1 für das Gästeteam. Zum Schluss traf Laux (86.) für das Heimteam.

FC Fehrbach II - SG Kröppen/ Vinningen 1:3. In der ersten Hälfte konnte der Gastgeber seine leichten Feldvorteile zum Führungstreffer von Mohamednour Mohamednour (20.) ummünzen. Die Gäste kamen besser in die zweite Spielhälfte und erzielten das 1:1 durch Jan Kupper (46.). Kröppen machte weiter Druck und kam zu einem Strafstoßtor, als Dario Vogt (55.) verwandelte. Gästespielertrainer Eugen Besrodni (80.) sicherte den 3:1-Auswärtssieg.

FC Hengsberg - FC Ruppertsweiler 0:6. In einem eher schwächeren Spiel zeigte der Unparteiische Pascal Pfeiffer eine sehr gute Leistung. Das halbe Dutzend Tore besorgten David Zäh (3), Karl Sekoll (2) und Dominik Schmidt (1).

Gruppe West

SVN Zweibrücken II - SV Ixheim II 6:0. Im Kampf um Rang zwei überließen die Zweibrücker nichts dem Zufall. Theodoros Kaltsidis (20.) und Florian Lapot (22.) brachten die Hausherren in Führung. Dies war gleichzeitig der Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel legten die Zweibrücker dann noch einen Zahn zu. Robert Siko (62.), Aaron Feß (63.), Hendrik Hunsicker (67.) und Philipp Schulakow (83.) schraubten den Spielstand weit nach oben. Damit sichert sich der SVN Zweibrücken II den zweiten Rang in der Tabelle.

SV Großsteinhausen II - SG Höhfröschen/Rieschweiler 3:1. Es dauerte bis zur 36. Spielminute, bis Jonathan Strauch mit dem ersten Treffer der Partie eröffnete. Hälfte zwei begann dann etwas turbulenter. Mouayed Abidi (51.) konnte den Ausgleich erzielen, der jedoch postwendend durch Jonathan Strauch (52.) egalisiert wurde. Die Gäste bemühten sich lange um den Ausgleich, kamen aber nicht durch die Großsteinhäuser Defensive. In der Schlussphase nutzten die Hausherren dann eine Unachtsamkeit der Gäste und Jonathan Strauch (90.) konnte seinen Dreierpack schnüren.

FK Petersberg II - TuS Wattweiler 0:1. In einer ereignisarmen ersten Hälfte konnte keine der beiden Mannschaften genug Entschlossenheit vor dem Tor aufbringen, um in Führung zu gehen. Nach dem Seitenwechsel dauerte es dann jedoch nicht all zu lang, bis Marco Zinßmeister die Führung für die Gäste aus Wattweiler erzielen konnte. Im Anschluss drückten die Hausherren auf den Ausgleich, Wattweiler verteidigte jedoch leidenschaftlich und hielt so die Knappe Führung bis zum Schlusspfiff.

SV Palatia Contwig II - SG Maßweiler-Höhmühlbach II 8:0. Der Tabellenführer empfing den Tabellenletzten und dies spiegelte sich auch im Spielverlauf wie im Resultat wider. Lukas Enkler (15., 17.), Marcel Hoffmann (24.), Niclas Betz (25.) und Niko Schell (40.) stellten bereits in Hälfte eins auf 5:0. Auch im zweiten Durchgang behielten die Hausherren die Oberhand und erhöhten weiter durch Marcel Hoffmann (58., 60.) und Nicolas Heubeck (85.). Somit bleibt Contwig auch weiterhin deutlich das Oberhaupt der Ligatabelle.

SG Knopp/Wiesbach II - FC Kleinsteinhausen 1:6. Die Gäste profitierten durch einen frühen Doppelschlag von Heiko Ficht (5., 8.). Jan Neubrech (24.) konnte im Anschluss weiter erhöhen, ehe Joseph Flanning (26.) postwendend verkürzte. Mit diesem Spielstand ging es dann auch in die Pause. Nach dem Seitenwechsel schafften es die Hausherren dann nicht mehr heranzukommen, mussten stattdessen weitere Treffer hinnehmen. Walter-Quentin Schöb (61.), Jan Neubrech (83.) und Heiko Ficht (84.) trafen für den FC Kleinsteinhausen und machten den deutlichen Auswärtssieg klar.

SG Thaleischweiler-Fröschen - TSG Mittelbach-Hengstbach 1:3. Die Hausherren erwischten den besseren Start und gingen durch Charlie Walton (15.) in Führung. Diese hatte bis zur Pause Bestand. Nach dem Seitenwechsel drückte die TSG dann und belohnte sich in der 68. Spielminute mit dem Ausgleich durch Carsten Carius. Dies schien die Gäste zu beflügeln, die im Anschluss dann durch Marvin Marterer (77., 90.) die Partie komplett drehen und sich am Ende auch den Auswärtssieg sichern konnten.

SG Knopp/Wiesbach II - SG Maßweiler-Höhmühlbach II 7:0. Das Spiel fand bereits unter der Woche statt. Die Hausherren konnten früh durch Joseph Flanning (5.) und ein Eigentor (12.) in Führung gehen. Kurz vor der Pause setzten Sie dann noch einen drauf und erhöhten in Person von Julian Wagner (45.) auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel zeichnete sich das gleiche Bild. Die Hausherren spielten weiter nach vorne und legten durch Joseph Flanning (46.), Flamur Berisha (49.), Hans Porz (82.) und Lars Ernst (88.) weitere Treffer nach. Somit stand ein deutlicher Sieg der Hausherren zu Buche.