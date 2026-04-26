In der C-Klasse Ost bekommt Tabellenführer SV 53 Rodalben ohne Mühe, weil ohne Spiel die Punkte. Im Westen wird statt zugeschaut geballert: Fünf Tore gab’s im Schnitt.

C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost

Der unangefochtene Tabellenführer SV 53 Rodalben erhält Punkte ohne Spiel, da der Gast nicht angetreten ist. Auf der Verfolgerposition bleibt die SG Heltersberg/ Geiselberg II mit einem Auswärtssieg. Torreiche Begegnungen lieferten der FC Fehrbach II, FC Ruppertsweiler und SV Erlenbrunn II. Auch im Westen fielen zahlreiche Tore: Rechnerisch fünf pro Partie.

FC Fehrbach II - FC Hengsberg 10:1. Das punktgleiche Nachbarduell fiel sehr torreich aus. Den Gästen gelang lediglich der Ehrentreffer nach einer Viertelstunde Spielzeit mit dem Tor von Dominik Zimmermann. Zum deutlichen zweistelligen Heimsieg trafen Taylor Semler (7., 76., 84.), Yannic Adrian (39., 50., 82.) mit jeweils drei Toren sowie Mohamednour Mohamednour (23., 42.) mit zwei Toren, und je einmal trafen Justin Friedewald (8.) und Thorsten Herz (90.).

SV Erlenbrunn II - TuS Rumbach II 6:1. Das Heimteam startete durch ein Doppelpack von Cetin Gezginci (19., 21.) zielstrebig in die Partie. Vincenzo Zaffiro erhöhte (32.), und Leon Thelemann (45.) erzielte den 4:0-Halbzeitstand. Thelemann (46.) eröffnete die zweite Halbzeit mit einem weiteren Treffer. Die Torserie wurde unterbrochen durch den Anschlusstreffer von Dennis Lehmann (70.) mittels Freistoßtor. Thelemann (85.) machte das halbe Dutzend mit seinem dritten Tagestreffer voll.

SV 53 Rodalben - SG Bruchweiler/ Busenberg abgesagt. Die Gäste konnten aufgrund personeller Engpässe keine Mannschaft stellen, so dass das Spiel beim Tabellenführer abgesagt werden musste.

FC Ruppertsweiler - SpVgg Ludwigswinkel 8:0. Unter den Augen des gut agierenden Unparteiischen Manfred Stock konnte der FCR einen zu keiner Zeit gefährdeten Heimsieg einfahren. Es trafen: David Zäh (3), Nikos Fuhrmann (3), Lukas Roschy und Maximilian Jeziorowski je einmal.

SG Kröppen/ Vinningen - Pirmasenser Sportverein 3:1. Der Gastgeber konnte die Partie über weite Strecken dominieren, war allerdings etwas ungenau in der Chancenverwertung. Die Führung von Waldemar Nickel (12.) baute Eugen Besrodni (35.) aus. In Hälfte zwei verkürzte Jairo Herrera (55.). Den Schlusspunkt setzte Jan Kupper (67.) zum 3:1-Endstand.

FC Dahn - SG Heltersberg/Geiselberg II 1:4. Der favorisierte Tabellenzweite entführte die Punkte aus Dahn verdient. Zur 2:0-Pausenführung trafen Niclas Schmidt (10.) und Manuel Wittmann (40.). Nach dem zweiten Schmidt-Treffer (50.) gelang Sven Reber nach einer Stunde Spielzeit das 1:3. Schmidt gelang mit seinem dritten Tagestreffer fünf Minuten vor Spielende der Schlusspunkt zum 4:1-Auswärtssieg.

C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken West

FK Petersberg II - SV Palatia Contwig II 0:6. Der Tabellenführer war in Petersberg zu Gast und wurde bereits früh seiner Favoritenrolle gerecht. Lukas Enkler traf bereits nach zwei Minuten, Marcel Hoffmann (14.) und Kilian Gilbert (35.) legten vor der Pause weitere Treffer nach. Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Petersberger wenige Mittel gegen starke Gäste. Diese schraubten den Spielstand durch Marcel Hoffmann (58.), Lars Hofer (61.) und Nico Müller (75.) weiter in die Höhe und sicherten sich damit einen weiteren, verdienten Erfolg in dieser Saison.

TSG Mittelbach-Hengstbach - SVN Zweibrücken II 1:1. Die Gäste aus Zweibrücken wollten weiterhin Rang zwei verteidigen und mussten dafür bei der TSG Mittelbach-Hengstbach antreten. Die erste Hälfte war dabei zäh und warf noch keine nennenswerten Höhepunkte ab. Nach dem Seitenwechsel erhöhte der SVN den Druck und belohnte sich in der 67. Spielminute durch Robert Siko mit dem Führungstreffer. Die TSG ließ sich davon aber nicht unterkriegen und bot dem Aufstiegsaspiranten Paroli. In der 84. Spielminute gelang es Durmus Demirel dann den Ausgleich für die Hausherren zu erzielen. Da anschließend nichts mehr passierte, sicherte sich die TSG einen stark erkämpften Punkt gegen die Gäste.

SG Thaleischweiler-Fröschen - SG Höhfröschen/Rieschweiler 6:0. Im Duell der Tabellennachbarn gehörte den Hausherren die erste Hälfte. Silas Langner (19.) und Jan Stephan (29.) sorgten für eine komfortable Heimführung zur Pause. Nach dem Seitenwechsel erhöhte die SG Thaleischweiler-Fröschen die Schlagzahl sogar noch einmal und konnte weitere Treffer durch Adrian Kohlenbach (52., 87.), Felix Simonis (82.) und Brian Kneib (86.) erzielen. Somit stand am Ende ein deutliches 6:0 für die Hausherren zu Buche.

FC Kleinsteinhausen - SV Großsteinhausen II 1:1. Im Derby ging es für beide Mannschaften noch um die reelle Chance auf Rang zwei. In einem zerfahrenen Spiel waren es die Kleinsteinhäuser, die kurz vor der Pause in Person von Nathan-Anakin Schöb (43.) den ersten Stich setzen konnten und in Führung gingen. Nach dem Seitenwechsel lag der Zugzwang dann bei den Gästen, die sich lange schwer damit getan haben, durch die Abwehrreihen des FC zu stoßen. In der 77. Spielminute gelang es dann jedoch Simon Sefrin, den Ausgleich für den SV Großsteinhausen zu erzielen. Beide Mannschaften versuchten dann, den entscheidenden Treffer für sich zu beanspruchen, es gelang jedoch keinem der beiden Teams. Somit trennen sich beide Mannschaften mit einer Punkteteilung.

TuS Wattweiler - SG Knopp/Wiesbach II 7:2. Wattweiler ging ganz früh durch Sören Igel (3.) in Front, musste aber knappe zehn Minuten später durch Marvin Weiß (14.) den Ausgleich hinnehmen. Der TuS machte aber unbeeindruckt weiter und sicherte sich wieder die Oberhand. Patrick Behr (27., 35.) und Sören Igel (38.) ließen es noch vor der Pause deutlich werden. Nach dem Seitentauch ging es dann genau so weiter. Patrick Behr (48., 56.) und Nils Gottmann (75.) erhöhten die Führung weiter, ehe Hans Porz (85.) zugunsten der Gäste verkürzte, damit aber auch gleichzeitig den Schlusspunkt setzte.

SV Ixheim II - SG Maßweiler-Höhmühlbach II abgesetzt. Der Gast ist nicht angetreten.