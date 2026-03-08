Contwig II im Westen und der SV 53 Rodalben im Osten ziehen weiterhin unbeirrt ihre Kreise an der jeweiligen Tabellenspitze. Spielen musste nur einer der Spitzenreiter.

Keinerlei Veränderungen an der Tabellenspitze der C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Ost: Der unangefochtene Spitzenreiter SV 53 Rodalben sowie die Verfolger SV Trulben II und SG Heltersberg/ Geiselberg II waren allesamt erfolgreich. Im Westen endete das Verfolgerduell unentschieden. Die beiden anderen Partien bescherten den Zuschauern viele Tore.

Gruppe Ost

SpVgg Ludwigswinkel - SG Bruchweiler/ Busenberg 0:0. In einer guten C-Klassen-Begegnung kamen beide Teams in der ersten Halbzeit zu keinen klaren Torchancen. Spielerisch konnte der Gastgeber nach dem Seitenwechsel zulegen, erspielte sich auch gute Chancen, scheiterte jedoch am Gästetorhüter Peter Hufnagel, der unter dem Strich für die Punkteteilung zuständig war.

SV Trulben II - TuS Rumbach II 4:1. Nach 26 Spielminuten stand es bereits 4:0 für die zweite Garnitur des SV Trulben. Nicolai Iraschko (1:0/6.), Denis Kuretzki (2:0/3:0 - 17., 24.) und Luis Abel (4:0/26.) waren die Torschützen für den Tabellenzweiten. Danach gab es keine weiteren Tore mehr bis in die Schlussminute, als die noch punktlosen Gäste zum Tor von Raphael Burkhart kamen.

FC Fehrbach II - SV 53 Rodalben 1:2. Im Spitzenspiel setzte sich der Tabellenführer knapp mit 2:1 durch. Auf dem Kunstrasenplatz gelang Martin Behljulji (28., 71.) die zwei Tore für den Tabellenführer. Nach dem Anschlusstreffer von Lukas Elig (84.) reichte es für eine Punkteteilung nicht mehr.

FC Ruppertsweiler - SV Erlenbrunn II 3:1. Die Gäste konnten im Verlauf der Begegnung ihre leichte überlegene Spielweise nicht in Tore ummünzen. Der FCR verdiente sich den Sieg mit der besseren Chancenauswertung. Die Tore für den Gastgeber erzielten Nikos Fuhrmann (3., 54.) und Dominik Schmidt (49.). Auf der Seite der Gäste traf Leon Thelemann nach einer halben Stunde Spielzeit zum zwischenzeitigen 1:1.

Pirmasenser Sportverein - FC Dahn 1:1. In einer offenen und ausgeglichenen ersten Halbzeit boten beide Seiten fußballerische Schonkost. Nach dem Seitenwechsel waren die spielerischen Anteile weiterhin überschaubar. Die Führung für den PSV konnte erst in der 68. Spielminute durch Mohamed Ighnih erzielt werden und wurde bereits fünf Minuten später von Fabian Burkhart leistungsgerecht ausgeglichen.

FC Hengsberg - SG Heltersberg/ Geiselberg II 0:4. Nach der schnellen Gästeführung von Louis Martin (8.) war bis zu einer Stunde Spielzeit toremäßig Pause. Erst nach dem 2:0 von Maximilian Entenmann (60.) ging es mit einer Schlussoffensive zum 3:0 von Saverio Messina (84.) und Manuel Wittmann (90.) zum 4:0 für den Tabellendritten.

Gruppe West

FK Petersberg II - SVN Zweibrücken II 1:1. Im Verfolgerduell um Rang zwei duellierten sich Petersberg und Zweibrücken. In Hälfte eins brauchten beide Mannschaften Anlaufzeit, weswegen der Spielstand zur Pause noch keine Tore aufzeigen konnte. Nach dem Seitenwechsel zeigte sich zu Beginn noch das gleiche Bild, bis Nic Michel (66.) die Gäste in Führung bringen konnte und somit Schwung in die Partie brachte. Der Rückstand schien nun auch Petersberg anzutreiben, die sich eine knappe Viertelstunde später revanchierten und durch Tom Gölter (81.) zum Ausgleich kamen. Somit standen sich beide Mannschaften erneut ausgeglichen gegenüber. In der Folge konnte aber keine Mannschaft mehr zwingend genug vor dem Tor werden, was in einem 1:1 Endstand mündete.

SG Maßweiler-Höhmühlbach II - FC Kleinsteinhausen 0:7. Die Gäste aus Kleinsteinhausen waren beim Tabellenletzten zu Gast und zeigten deutlich, welche Ambitionen sie mitbrachten. Bereits in Hälfte eins überrollten die Gäste Ihre Gegner förmlich und trafen durch Jayden Abbosh (9.), Nathan-Anakin Schöb (23.), Julian Sefrin (32.), Dominic Drexler (36.) und Jan Neubrech (37.). Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Hausherren nicht in die Partie und mussten zwei weitere Treffer von Julian Sefrin (66.) und Begir Qela (75.) hinnehmen. Somit stand ein mehr als deutlicher Auswärtssieg auf der Anzeigetafel.

SV Großsteinhausen II - SG Thaleischweiler-Fröschen 5:1. Die Hausherren erwischten einen Blitzstart und konnten bereits nach vier Minuten eine 2:0 Führung verbuchen. Jonathan Strauch (2.) und Philipp Estes (4.) waren hierfür verantwortlich. Die Gäste schienen geschockt und konnten bis zur Pause nichts mehr anrichten. Nach dem Seitenwechsel änderte sich dies jedoch und die SG Thaleischweiler-Fröschen konnte in der 61. Spielminute den Anschluss durch Kevin Jähde erzielen. Im Anschluss drückten die Gäste auf den Ausgleich, eröffneten dadurch mit der Zeit jedoch zwangsläufig Räume. Diese bespielte Großsteinhausen gut und konnte durch Julian Paulus (75., 83.) und Jonathan Strauch (77.) endgültig den Stecker der Gäste ziehen und sich den Heimsieg sichern.