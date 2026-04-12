Eine Überraschung bot der FC Ruppertsweiler mit einem Erfolg gegen die SG Kröppen/Vinningen. Tabellenführer SV 53 Rodalben, SV Trulben II und die SG Heltersberg II siegten.

Gruppe Ost

SV Trulben II - SG Bruchweiler/ Busenberg 5:0. Zum fünften Rückrundensieg für den Tabellenzweiten trafen Manuel Fuchs (12.), Denis Kuretzki (48.), Joshua Döhring (60.), Nicklas Blinn (73.) und Lucas Pfirrmann (90.). Gegen die tief stehenden Gäste führte der favorisierte Gastgeber lediglich mit 1:0 zur Pause. Erst nach dem 2:0 kam die Heimelf besser ins Rollen.

TuS Rumbach II - SV 53 Rodalben 0:10. Der Tabellenführer zeigte mit seinem Kantersieg, warum er an der Tabellenspitze steht. In jeder Spielhälfte gelangen den Gästen jeweils fünf Treffer. Treffsicherste Akteure mit je drei Toren waren Jannis Matheis (9., 37., 82.), Martin Behljulji (39., 77., 88.), je einmal trafen Florian Skobniuk (19.), Patric Früh (31.), Adrian Kilb (57.), Dennis Schröder (76.).

SpVgg Ludwigswinkel - FC Hengsberg 5:2. Gegen den Tabellennachbarn spielte der Gastgeber seine Heimstärke aus. Die Führung gelang Julian Dittmar (3.) und wurde kurz vor der Pause durch Emilio Marinello (40.) auf 2:0 ausgebaut. Noch vor dem Seitenwechsel gab es eine Ampelkarte für die Gäste. In Hälfte zwei erhöhte Sandro Marinello (51.) auf 3:0, ehe Dominik Zimmermann (60.) der Anschluss gelang. Das 4:1 folgte bereits eine Minute später durch Sandro Marinello, und das 5:1 durch Dittmar (74.). Den letzten Treffer des Tages erzielte Jimmy Catalano (81.) per Strafstoß.

FC Ruppertsweiler - SG Kröppen/ Vinningen 1:0. Die Gäste fanden nicht zu ihrem Spielfluss. Die Heimelf agierte konstant und versuchte Chancen herauszuspielen. Erst acht Minuten vor Ende fiel das 1:0 mit dem Tor von Karl Sekoll. In einer kampfbetonten Begegnung leitete der Unparteiische souverän.

Pirmasenser Sportverein - SG Heltersberg/ Geiselberg II 1:7. Der Gastgeber musste einen Feldspieler zwischen den Pfosten positionieren. Die favorisierten Gäste nutzten ihre Chancen nach 45 Minuten mit einer 5:0-Führung. In der zweiten Spielhälfte ließen sie noch zwei weitere Treffer folgen. Der Ehrentreffer für den Pirmasenser Sportverein gelang Mohamed El Moumen (49.). Die sieben Gästetore erzielten für den Tabellendritten: Niclas Schmidt (8., 41.), Lukas Stucky (9., 30.), Leif Evers (40., 65.), Patrick Hensel (89.).

FC Dahn - SV Erlenbrunn II verlegt. Die Begegnung wird am 6. Mai um 19 Uhr nachgeholt.

Gruppe West

SV Ixheim II - SG Thaleischweiler-Fröschen 6:0. Die Hausherren konnten bereits nach acht Minuten durch Erik Schwarzberg in Führung gehen. Jonas Hermann (40.) legte dann kurz vor der Pause nach und sicherte so die komfortable Pausenführung. In der Pause nahmen sich die Gäste dann einiges vor, kamen jedoch auch in Durchgang zwei kaum zum Zug und konnten bei weiteren Gegentreffern nur zusehen. Valentin Hauf (47.), Nico Waibel (72.), Luca Stegner (82.) und Alexander Mohrhardt (88.) schraubten das Ergebnis zugunsten der Gastgeber weiter in die Höhe. Damit sicherte sich Ixheim einen ungefährdeten Heimsieg.

SVN Zweibrücken II - SG Massweiler-Höhmühlbach II 14:0. Der Tabellenletzte hatte in Zweibrücken von Beginn an keine Chance und musste sich starken Zweibrückern hingeben. Ingo Tomelleri (16.), Hendrik Hunsicker (17., 24.) und Florian Lapot (23., 38., 39., 41.) stellten bereits in Hälfte eins auf 7:0. In der zweiten Hälfte zeigte sich das gleiche Bild. Theodoros Kaltsidis (46., 68.), Robert Siko (54.), Serdan Beljujii (59.), Marco Nickolaus (72.), Hendrik Hunsicker (78.) und Florian Lapot (82.) legten weitere Treffer für die Hausherren nach und sorgten so für ein sehr deutliches Endergebnis auf der Anzeigetafel.

TuS Wattweiler - SV Palatia Contwig II 3:2. Die erste Hälfte gehörte lange den Hausherren aus Wattweiler. Patrick Behr (13.) und Sören Igel (35.) sorgten für die Führung des TuS, ehe Marcel Hoffmann (45.+2) kurz vor dem Pausenpfiff den Anschluss zugunsten der Gäste erzielen konnte. Nach dem Seitenwechsel drückte der SV Palatia Contwig lange auf den Ausgleich und belohnte sich in der 75. Spielminute. Etienne Mwangi traf zum Ausgleich. Davon zeigte sich die Heimelf aber unbeeindruckt und schlug in der 82. Spielminute zurück. Marc-Leon Massar erzielte den erneuten Führungstreffer für Wattweiler. Davon erholten sich die Gäste nicht mehr und mussten sich somit geschlagen geben.

FC Kleinsteinhausen - FK Petersberg 4:0. Die erste Hälfte der Partie zeigte deutlich, wer den besseren Tag erwischt hatte. Heiko Ficht (22.), Julian Sefrin (27.) und Begir Qela (36.) stellten bereits zur Pause auf 3:0. Auch nach dem Seitenwechsel fand Petersberg kaum in die Partie. Der FC hingegen zeigte weiterhin einen souveränen Auftritt und erhöhte durch Walter-Quentin Schöb (66.) noch einmal. Im Anschluss passierte nicht mehr viel, sodass die Kleinsteinhäuser einen entspannten Sieg einfahren konnten.

TSG Mittelbach-Hengstbach - SV Großsteinhausen II 1:4. Es dauerte eine knappe halbe Stunde, bis die Partie erstmals Fahrt aufnahm. Sebastian Bäcker (33.) brachte die Gäste in Führung, ehe Yarim Alhamoud (38.) nur wenige Minuten später den Ausgleich erzielen konnte. Tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelang es Pascal Veith (45.+9) jedoch, die Gäste erneut in Führung zu bringen. Nach dem Seitenwechsel zeigte der SVG II dann eine abgeklärte Leistung und konnte die Führung durch Jonathan Strauch (64., 78.) ausbauen. Die TSG schaffte es nicht mehr zurückzukommen und konnte damit keine Punkte zu Hause behalten.