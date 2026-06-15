Sportevent auf der Messe: Wenn die 12, 6 Tonnen rollen, zählt Teamarbeit. Der Sieg geht an den Katastrophenschutz, ein Schummelversuch fliegt auf.

Wenn die Messe Zweibrücken stattfindet, gehört seit einigen Jahren eine feste Tradition dazu: der Fahrzeug-Ziehwettbewerb. Ein spontan zusammengestelltes Team aus dem Katastrophenschutz sicherte sich diesmal den Pokal.

12,6 Tonnen Gewicht, knapp 50 Meter Strecke: Beim Wettbewerb wartete in diesem Jahr ein blauer Regionalbus auf die Teilnehmer. Neun Teams mit jeweils vier Personen traten in zwei Durchgängen an, die Zeiten wurden addiert. Den Sieg holte das Team des Katastrophenschutzes in 67,13 Sekunden – 33,94 Sekunden im ersten und 33,19 Sekunden im zweiten Lauf.

Am Seil standen Marcel Hunsicker von der Feuerwehr, Etienne Hermann vom Technischen Hilfswerk (THW), Johannes Rabung für den Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) und Christopher Gries vom Deutschen Roten Kreuz (DRK). „Das war eine spontane Idee“, sagte Hunsicker zwischen Busziehen und Siegerehrung. Speziell trainiert hatte die Mannschaft nicht; erst am Samstag hatte Liv Nehlig das Team angemeldet.

„Wenn der Bus einmal rollt, dann geht’s einfacher“

Ganz neu war der Wettbewerb für Hunsicker nicht. „Früher bei den Messen hab“ ich da auch schon mitgemacht“, sagte er der RHEINPFALZ. Entscheidend sei die Abstimmung im Team: eine ausgewogene Verteilung am Seil mit zwei Teilnehmern links und zwei rechts, die Kräftigsten möglichst nah am Fahrzeug. „Wenn der Bus einmal rollt, dann geht’s einfacher“, erklärte er.

Besonders stolz ist Hunsicker darauf, dass sich die verschiedenen Organisationen des Katastrophenschutzes gemeinsam präsentieren konnten. Die Zusammenarbeit funktioniere nicht nur auf der Messe, sondern auch bei realen Einsätzen. „Da kann es auch mal sehr körperlich anstrengend werden“, sagte der Feuerwehrmann. Für ihn steht fest: In zwei Jahren möchte die Truppe wieder antreten.

Zweiter wurde das Team des Leichtathletikzentrums (LAZ) Zweibrücken. Die vier Athleten im blauen Vereinsdress benötigten insgesamt 68,49 Sekunden – 33,76 Sekunden im ersten und 34,73 Sekunden im zweiten Lauf – und lagen damit nur 1,36 Sekunden hinter dem Katastrophenschutz.

Ein Fall von „Schiebung“ fällt auf

Für die beiden Erstplatzierten gab es einen Preis. Zwischenzeitlich sah es jedoch so aus, als könnte eine andere Mannschaft für die Überraschung des Tages sorgen: Im zweiten Durchgang zog das Team des Pflegedienstes Humanitas den Bus in 30,09 Sekunden über die Strecke – eine Verbesserung um rund 18 Sekunden gegenüber dem ersten Lauf.

Kurz darauf wurde klar, warum die Zeit so außergewöhnlich war: Sieben weitere Personen hatten den Bus heimlich von hinten angeschoben, um ihn schneller in Bewegung zu setzen. Der Pflegedienst wurde disqualifiziert. Damit blieben der Katastrophenschutz und das LAZ Zweibrücken an der Spitze des Wettbewerbs.